اقلیم کردستان در لایحه بودجه ۲۰۲۷ عراق خواستار افزایش سهم خود به ۱۴.۶۷ درصد شد

به گزارش کردپرس به نقل از کردستان ۲۴، پس از بازگشت وزیر دارایی و نخستوزیر عراق از نیویورک، کمیته تخصصی تدوین لایحه بودجه ۲۰۲۷ در وزارت دارایی عراق جلسات خود را فشردهتر کرده است تا این لایحه طبق جدول زمانی تعیینشده، تا ۱۵ اکتبر در شورای وزیران تصویب و سپس به پارلمان ارسال شود.
بر اساس این گزارش، حجم کلی بودجه عراق برای سال ۲۰۲۷ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد دینار و میزان کسری آن بین ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد دینار برآورد شده است. همچنین با توجه به وضعیت ناپایدار صادرات و تنشها در تنگه هرمز، قیمت نفت در پیشنویس بودجه بین ۵۵ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
با وجود مثبت ارزیابی شدن نشستهای فنی اخیر میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق، دو موضوع اصلی همچنان حلنشده باقی مانده است.
یکی از این موارد، شرط «هزینهکرد واقعی» است. وزارت دارایی عراق در پیشنویس بودجه قصد دارد پرداخت سهم مالی اقلیم را با میزان هزینهکرد واقعی مرتبط کند؛ در حالی که هیئت اقلیم کردستان بر حذف کامل این بند تأکید دارد و آن را یکی از عوامل اصلی اختلافات گذشته درباره حقوق و مطالبات مالی اقلیم میداند.
موضوع دیگر، سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق است. اقلیم کردستان بر اساس دادههای جدید سرشماری عمومی خواستار افزایش سهم خود به ۱۴.۶۷ درصد شده است، اما وزارت دارایی عراق تاکنون سهم اقلیم را ۱۲.۶۷ درصد در نظر گرفته است.
همچنین موضوع استخدام کارکنان قراردادی، کارگران روزمزد و فارغالتحصیلان مؤسسات نفتی از دیگر محورهای مذاکرات است. اقلیم کردستان خواستار آن است که فرصتهای استخدامی متناسب با سهم مالی اقلیم، فارغالتحصیلان و کارکنان اقلیم کردستان را نیز شامل شود و در بودجه سال ۲۰۲۷ لحاظ شود.
بر اساس گزارش رسانه نزدیک به حزب دمکرات کردستان، قرار است طی روزهای آینده هیئتی عالیرتبه و تیم فنی وزارت دارایی اقلیم کردستان به بغداد سفر کنند تا پیش از طرح لایحه بودجه در شورای وزیران، درباره این موارد به توافق نهایی برسند و متن نهایی لایحه را تنظیم کنند.
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