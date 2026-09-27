خبر نویسنده: 3248 ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۳:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
توافق حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای فعالسازی پارلمان اقلیم کردستان
حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر فعالسازی پارلمان اقلیم کردستان در ماه اکتبر به توافق رسیدهاند و قرار است در نخستین نشست پارلمان، هیئترئیسه این نهاد انتخاب شود.
به گزارش کردپرس، تلویزیون کردستان 24 وابسته به حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که این حزب و اتحادیه میهنی کردستان بر سر فعالسازی پارلمان اقلیم کردستان در ماه اکتبر به توافق رسیدهاند.
بر اساس این توافق، ریاست پارلمان اقلیم کردستان به اتحادیه میهنی کردستان واگذار خواهد شد.
مدیر اطلاعرسانی پارلمان اقلیم کردستان نیز اعلام کرده است که این نهاد آمادگی دارد روندهای مربوط به فعالسازی پارلمان را در کمتر از ۲۴ ساعت تکمیل کند.
پس از فعالشدن پارلمان، روند انتخاب رئیس اقلیم کردستان و سپس رأی اعتماد به نخستوزیر و کابینه دولت اقلیم آغاز خواهد شد.
برای انتخاب هیئترئیسه پارلمان، سه صندوق رأی در نظر گرفته شده است و پس از پایان رأیگیری، دو نماینده جوان مسئولیت شمارش آرا را برعهده خواهند داشت.
دیدگاه کاربران