سفیر عراق در تهران گفت که بغداد به رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده خود برای بازگرداندن روند پروازها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

به گزارش کردپرس به نقل از ایسنا، یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که دولت عراق به رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده خود برای بازگرداندن روند پروازها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

وی توقف پروازها میان دو کشور را شرایطی موقت و گذرا دانست و تأکید کرد که این وضعیت به هیچ وجه بر عمق روابط تاریخی و پیوندهای مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه تأثیر نمی‌گذارد.

الحجاج گفت که دولت عراق به تلاش‌های خود برای عبور از این شرایط و بازگرداندن پروازها به وضعیت عادی در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه می‌دهد.

سفیر عراق در تهران تأکید کرد که ازسرگیری پروازها تنها به حوزه گردشگری و سفر محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از شهروندان عراقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود که عراق از سر مسئولیت و در راستای صیانت از منافع شهروندان خود، به تماس‌ها و هماهنگی‌هایش با نهادهای ذی‌ربط در طرف ایرانی برای رسیدگی به شرایط استثنایی درخصوص توقف پروازها ادامه می‌دهد.

الحجاج تأکید کرد که روابط عراق و ایران عمیق‌تر از آن است که تحت تأثیر یک وضعیت اضطراری قرار گیرد.

وی اشاره کرد که پیوندهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و منافع متقابل میان دو ملت، پایه‌ای مستحکم برای تداوم همکاری و هماهنگی میان دو کشور است.