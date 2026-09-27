برهم صالح خواستار اجرای کامل توافق دمشق و کردهای سوریه شد
به گزارش خبرگزاری کردپرس، برهم صالح در گفتوگو با «امارگی» پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت آوارگان سوریه گفت: امیدوار است توافق میان دمشق و کردهای سوریه پیشرفت کند و بهطور کامل اجرا شود تا مردم سوریه بتوانند در صلح و ثبات زندگی کنند و فرصت بازسازی زندگی و معیشت خود را به دست آورند.
برهم صالح که به تازگی از سوریه بازدید کرده است، گفت امیدوار است وضعیت این کشور بهطور کامل به ثبات برسد و سوریه در مسیر صلح، همزیستی و شکوفایی حرکت کند.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنین در نخستین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۳.۸ میلیون سوری که در داخل یا خارج از کشور آواره شده بودند، به مناطق محل زندگی خود بازگشتهاند.
وی با اشاره به تلاش مردم سوریه برای بازسازی کشورشان گفت عزم و اراده آنان برای بازسازی «انکارناپذیر» است، اما صرف اراده برای بازسازی یک کشور کافی نیست. به گفته صالح، سوریه برای بازسازی به مشارکت مستمر جامعه جهانی و سرمایهگذاری در روند احیا نیاز دارد تا افرادی که به کشور بازمیگردند بتوانند در آنجا بمانند و زندگی خود را از نو بسازند.
برهم صالح تأکید کرد که صرف عبور از مرز و بازگشت به خانه، بهتنهایی راهحل مسئله آوارگی نیست و آنچه پس از بازگشت رخ میدهد، اهمیت اساسی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحرانهای آوارگی در جهان، سودان را بزرگترین بحران آوارگی جهان توصیف کرد و گفت نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در این کشور آواره شدهاند و حدود ۴.۵ میلیون پناهجوی سودانی نیز در کشورهای همسایه به سر میبرند.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان همچنین درباره بحرانهای جمهوری دموکراتیک کنگو، اوکراین، صحرای غربی، یمن، منطقه ساحل و وضعیت روهینگیا به شورای امنیت گزارش داد.
برهم صالح در بخشی از این نشست نیز بر ضرورت کاهش وابستگی پناهندگان طولانیمدت به کمکهای بشردوستانه تأکید کرد و طرح «۵۰ در ۳۵» را با هدف کاهش ۵۰ درصدی شمار پناهندگانی که تا سال ۲۰۳۵ همچنان به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند، تشریح کرد.
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