کامیاران پایلوت اجرای برنامه پزشک خانواده در کردستان شد

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک پزشک عمومی و ۲ مراقب سلامت در یک پایگاه مستقر می شوند و خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: شهروندان ابتدا خدمات مورد نیاز را از پزشک خانواده دریافت می کنند و در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می شوند.

رحمانی گفت: در صورت رعایت نظام ارجاع، سهم پرداختی بیمار در خدمات تخصصی به ۱۵ درصد فرانشیز محدود می شود و هزینه بستری نیز در چارچوب ضوابط برنامه به صورت رایگان پوشش داده خواهد شد.

وی هدف اصلی این طرح را تحقق عدالت در سلامت، کاهش هزینه های درمان از جیب مردم و هدایت بیماران به مسیر صحیح دریافت خدمات عنوان کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابراز امیدواری کرد اجرای موفق این طرح در کامیاران زمینه توسعه آن در سایر شهرهای استان را فراهم کند.