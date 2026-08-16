٢ فقره مناقصه معدن با ورود بازرسی آذربایجان غربی متوقف شد

به گزارش کردپرس از سازمان بازرسی؛ کارشناسان بازرسی کل استان در بررسی فرآیند دو مناقصه در یکی از مجموعههای معدنی استان، با ورود بهموقع و بررسی دقیق اسناد و فرآیندهای برگزاری مناقصهها، از تحمیل هزینه مازاد و برگزاری مناقصه بر مبنای مشخصات فنی نامشخص جلوگیری کرد.
در نخستین مورد، فرآیند مناقصه حفاری اکتشافی و مغزهگیری به روش وایرلاین با انجام اصلاحات شکلی و رفع نقایص اسناد شرکت کنندگان، امکان ادامه رقابت میان مناقصهگران فراهم گردید و پیشنهاد یکی از مناقصهگران( با پیشنهاد ۲۰۰ میلیارد ریال کمتر از پیشنهاد شرکت دیگر) با حفظ رقابت در فرآیند مناقصه مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفت و درنتیجه از تحمیل این میزان هزینه مازاد به دولت جلوگیری شد.
در دومین مورد نیز مناقصه خرید و تحویل ۱۰۰ تن ماده شیمیایی جهت انحلال و استحصال طلا، جایگزین سیانید سدیم ۹۸ درصد با برآورد ۴۰۰ هزار یورو مورد بررسی قرار گرفت و با احراز عدم انطباق مشخصات دقیق ماده شیمیایی مورد نیاز، از جمله فرمول یا عنوان محصول با اسناد مناقصه که موجبات ابهام در امکان مقایسه دقیق قیمتهای پیشنهادی با کالای موضوع مناقصه و بررسی صحت مبانی استعلامهای دریافتشده از کالاهای مشابه را بدنبال داشت؛ مناقصه مذکور لغو و مقرر گردید، پس از ارزیابی محصول مورد نیاز در خط تولید و تعیین دقیق مشخصات فنی و کیفی آن، فرآیند مناقصه مجدداً برگزار شود.
این دو اقدام نظارتی در راستای صیانت از حقوق بیتالمال، افزایش شفافیت در فرآیندهای معاملاتی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری انجام شد/.
نظر شما