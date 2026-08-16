فرماندار مهران: صدای انفجار در مهران، مربوط به خاک عراق بود

به گزارش کرد پرس، حیدر نعمتی گفت: این انفجارها در عمق خاک عراق و در نزدیکی پاسگاه مرزی تعان در این کشور رخ داده است. در طول سال چندین مرتبه کشور عراق با جمع‌آوری مین‌ها و گلوله‌های عمل‌نکرده به جای مانده از جنگ تحمیلی، اقدام به معدوم‌سازی این مواد منفجره می‌کند .

وی خاطرنشان کرد: این انفجارها اگر در نزدیکی مرز با ایران باشد، با هماهنگی و اطلاع قبلی به مرزبانان ایرانی انجام می‌گیرد. امروز نیز پس از انفجار در عمق خاک عراق، بلافاصله مرزبانان این کشور موضوع را به اطلاع مرزبانی مهران رساندند .

نعمتی از شهروندان خواست با توجه به این موضوع، به شایعات توجه نکنند و اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.