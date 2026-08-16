کشف دو شیء شبیه پهپاد در دوزجه و ساحل استانبول

به گزارش کردپرس، استانداری دوزجه از آغاز تحقیقات قضایی درباره شیئی خبر داد که در یک باغ فندق در شهرستان آقچه‌قوجا پیدا شده و احتمال می‌رود یک وسیله پرنده بدون سرنشین باشد.

بررسی‌های فنی و قضایی درباره این شیء ادامه دارد. استانداری دوزجه وضعیت موجود را فاقد هرگونه خطری دانسته است که موجب نگرانی عمومی شود.

شیء مشابهی نیز در ساحل ینی‌کوی در شهرستان آرناووت‌کوی استانبول از سوی شهروندان پیدا شد.

پس از دریافت گزارش، نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی به منطقه اعزام شدند. این شیء پس از بررسی اولیه از ساحل جمع‌آوری و برای آزمایش‌های تخصصی به فرماندهی گارد ساحلی منتقل شد.

احتمال داده می‌شود این جسم از بقایای پهپادهای مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین باشد؛ بااین‌حال، ماهیت و مبدأ دقیق آن هنوز مشخص نیست و نتیجه نهایی به بررسی‌های فنی وابسته است.

شهروندانی که هنگام پیاده‌روی شیء را در ساحل مشاهده کرده بودند، نخستین لحظات کشف آن را با تلفن همراه ثبت کردند. در تصاویر منتشرشده، جسم در کنار ساحل و سپس انتقال آن به‌وسیله نیروهای امنیتی دیده می‌شود.