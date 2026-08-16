اوجالان خودش خواست که این عکس را از او بگیرند

به گزارش کردپرس، عمر اوجالان، نماینده اورفا از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) و برادرزاده عبدالله اوجالان، تصویری از ملاقات خانوادگی با اوجالان در زندان امرالی را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
پیش از این، تنها تصاویری از دیدار اعضای هیئت امرالی دم پارتی با اوجالان منتشر شده بود و این نخستین تصویر انتشاریافته از یک ملاقات خانوادگی در جزیره امرالی است.
این عکس در جریان دیدار ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ گرفته شده و در آن عبدالله اوجالان در کنار خواهرش فاطمه اوجالان و برادرزادههایش عمر، برفین و علی اوجالان دیده میشود.
عکس به درخواست اوجالان گرفته شد
براساس اطلاعاتی که خبرنگار مدیاسکوپ درباره پیشینه این تصویر به دست آورده است، عکس حدود ۱۰ ماه پیش و به درخواست عبدالله اوجالان گرفته شده؛ اما مقامهای زندان آن را ۱۰ ماه بعد به خانواده تحویل داده اند.
این دیدار همچنین پرجمعیتترین ملاقات خانوادگی انجامشده با اوجالان در زندان امرالی تا امروز توصیف شده است.
درون جعبههای روی میز چه بود؟
در عکس منتشرشده، دو جعبه روی میز مقابل اوجالان دیده میشود که توجه کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است.
براساس اطلاعات منتشرشده، این جعبهها حاوی قلمها و تسبیحهایی هستند که به اوجالان هدیه داده شدهاند. او نیز گاهی این وسایل را به افرادی که برای ملاقات به امرالی میروند، هدیه میدهد.
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