سرویس سوریه - استاندار حسکه با نماینده کمیته ریاستجمهوری ناظر بر توافق ۲۹ ژانویه و اعضای این کمیته دیدار و درباره مسائل خدماتی، پروندههای مرتبط با شهروندان و روند اجرای توافق و یکپارچهسازی گفتوگو کرد.
به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه از «زیاد العایش» نماینده کمیته ریاستجمهوری ناظر بر توافق ۲۹ ژانویه، و هیئتی از اعضای این کمیته استقبال کرد و در این دیدار درباره شماری از مسائل خدماتی و پروندههای مهم مرتبط با شهروندان، همچنین روند پیشبرد فرآیند یکپارچهسازی و راههای تقویت هماهنگی میان طرفهای مربوطه گفتوگو شد.
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