به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه از «زیاد العایش» نماینده کمیته ریاست‌جمهوری ناظر بر توافق ۲۹ ژانویه، و هیئتی از اعضای این کمیته استقبال کرد و در این دیدار درباره شماری از مسائل خدماتی و پرونده‌های مهم مرتبط با شهروندان، همچنین روند پیشبرد فرآیند یکپارچه‌سازی و راه‌های تقویت هماهنگی میان طرف‌های مربوطه گفت‌وگو شد.

بر اساس گزارش وب‌سایت رسمی استانداری حسکه، در این نشست مجموعه‌ای از مسائل خدماتی و پرونده‌های مهم مرتبط با شهروندان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روند اجرای فرآیند یکپارچه‌سازی و سازوکارهای تقویت هماهنگی در این زمینه از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

شرکت‌کنندگان بر اهمیت هماهنگی و همکاری برای پیگیری پرونده‌های مورد بحث، حل مشکلات خدماتی و تکمیل روند یکپارچه‌سازی تأکید کردند.

در پایان این نشست نیز بر تدوین برنامه‌ای برای ادامه پیگیری اقدامات و موضوعات مطرح‌شده تأکید شد.