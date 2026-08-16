به گزارش کردپرس، استانداری دیاربکر ابتلای یک کودک سه‌ساله به بیماری هاری در شهرستان سور را تأیید کرد.

براساس اطلاعیه استانداری، این کودک که با حروف اختصاری «ن.ک» معرفی شده، حدود چهار ماه پیش به‌وسیله یک گربه خراشیده شده بود.

پس از بروز علائم بیماری در دهم آگوست، کودک به بیمارستان منتقل شد و پزشکان با ظن ابتلا به هاری از او نمونه‌برداری کردند.

نتیجه بررسی آزمایشگاه مرجع در ۱۳ آگوست مثبت تشخیص داده و به نهادهای مسئول ابلاغ شد.

آغاز شناسایی افراد در تماس

پس از تأیید ابتلا، تیم‌های اداره بهداشت استان دیاربکر و اداره بهداشت شهرستان سور، عملیات میدانی و شناسایی افراد در تماس با کودک را آغاز کردند.

برای افرادی که تماس آنان با بیمار محرز شده است، اقدامات پیشگیرانه هاری انجام می‌شود. برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان منطقه نیز ادامه دارد.

اداره کشاورزی و جنگلداری استان تدابیر لازم را در منطقه به اجرا گذاشته و شهرداری‌های مربوط نیز برای آغاز فعالیت درباره حیوانات بدون صاحب در جریان موضوع قرار گرفته‌اند.

استانداری دیاربکر روند رسیدگی به این پرونده را با هماهنگی نهادهای مسئول پیگیری می‌کند.