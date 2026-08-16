به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه در این باره افزود: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۱۵۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریالی، برای ۲ هزار و ۷۵۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد.

او ادامه داد: آذربایجان‌غربی در آستانه یک موج توسعه صنعتی قرار گرفته و با افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۷ پروژه صنعتی، بیش از ۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و سرمایه‌گذاری بیش از ۳۵۸ هزار میلیارد ریالی، موتور تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال استان را وارد مرحله‌ای تازه خواهد کرد.



مدیر کل صمت استان اظهار کردد: ۴۱ پروژه آماده افتتاح و ۶ پروژه دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۲۰۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریالی در آستانه کلنگ‌زنی قرار دارد که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۶۳۵ نفر را فراهم خواهد کرد.



او با اشاره به اجرای رویداد اینوا، تاکید کرد: این طرح به ابتکار و تدبیر استاندار آذربایجان‌غربی، با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای تسهیل سرمایه‌گذاری طراحی شده است.



