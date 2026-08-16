نشست امنیتی عراق و اقلیم در اربیل؛ کنترل مرزها و اجرای توافق با ایران بررسی شد

به گزارش کردپرس، این نشست به ریاست قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، و ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان عراق برگزار شد و مقام‌های حاضر درباره جزئیات توافقنامه امنیتی مشترک میان بغداد و تهران، به‌ویژه در ارتباط با مرزها و تأمین امنیت آن، جلوگیری از ورود و قاچاق و حفظ امنیت و ثبات در سراسر عراق گفت‌وگو کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این نشست میزان اجرای مفاد توافقنامه امنیتی نیز بررسی شد و حاضران بر ضرورت ادامه ارتباط و هماهنگی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان تأکید کردند.

این هماهنگی‌ها بر اساس دستورهای علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح و با هدف تأمین منافع ملی و تقویت حاکمیت عراق دنبال می‌شود.

در همین چارچوب، قاسم العبودی پیش از این نیز در اربیل با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار کرده بود. در این دیدار، ادامه همکاری و هماهنگی میان بغداد و اربیل در زمینه کنترل مرزها، حفظ امنیت و ثبات اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مشاور امنیت ملی عراق در این دیدار بر اهمیت تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کردستان و تمامی شهرهای عراق تأکید کرده بود.

نشست کمیته عالی اجرای توافق امنیتی عراق و ایران در اربیل در شرایطی برگزار شده است که کنترل مرزها، جلوگیری از قاچاق و تأمین امنیت مناطق مرزی همچنان از محورهای اصلی همکاری امنیتی میان بغداد و اقلیم کردستان به شمار می‌رود.