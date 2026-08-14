دولت اقلیم کردستان رسماً قیمت هر لیتر بنزین را تعیین کرد

به گزارش کردپرس، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد برای حمایت از تأمین بنزین تجاری با کیفیت نرمال، قیمت فروش هر لیتر بنزین در جایگاه‌ها ۷۵۰ دینار تعیین شده است.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، پس از برگزاری نشست مربوط به بررسی و حل بحران بنزین، مقرر شد دولت مابه‌التفاوت میان قیمت تعیین‌شده و قیمت واقعی بنزین تجاری را طبق سازوکار مورد توافق تأمین کند.

همچنین مقرر شده است توزیع بنزین با هماهنگی استانداری‌ها، ادارات مستقل، مدیریت‌های نفت و مواد معدنی و شرکت‌های تأمین‌کننده انجام شود و کیفیت بنزین نیز مطابق دستورالعمل‌های مربوطه رعایت شود. این تصمیم از ۱۳ اوت ۲۰۲۶ اجرایی شده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت هر لیتر بنزین نرمال در برخی جایگاه‌ها، به‌ویژه در اربیل، به بیش از ۱۵۰۰ دینار رسیده است. قیمت این نوع بنزین در سلیمانیه نیز بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ دینار گزارش شده است.

