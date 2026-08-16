حجم آب دریاچه ارومیه ٣ میلیارد و ١٨٠میلیون مترمکعب است

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری در این زمینه با اشاره به حجم آب مخازن سدهای استان نیز گفت: در حال حاضر سدهای استان با رشد ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰۱ میلیون مترمکعب آب دارند که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد بود.

او گفت: سد بوکان با ۴۳۹ میلیون مترمکعب، سد سردشت با ۲۱۹ میلیون مترمکعب و سدسیلوانا با ۱۵۹ میلیون مترمکعب به ترتیب پر آب‌ترین سدهای استان گزارش شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: براساس آخرین پایش در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب دارد.

رستگاری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در سال آبی جاری افزود: تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۷۹ متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶۹.۶۷ متر بود.

او ادامه داد: وسعت فعلی دریاچه نیز ۲۴۸۷ کیلومتر مربع است که در سال گذشته ۵۵۲ کیلومتر مربع بود و آمارهای مقایسه‌ای افزایش ۱۹۳۵ کیلومتر مربعی را نشان می‌دهد.