احتمال انحلال SDF و تشکیل حزب سیاسی فراگیر در سوریه

سرویس سوریه - منابع کُردی از نزدیک شدن روند ادغام SDF در ارتش سوریه به مراحل پایانی و احتمال انحلال این نیرو پس از تأسیس یک حزب سیاسی فراگیر خبر میدهند؛ حزبی که قرار است با مشارکت اقوام و گروههای دینی مختلف سوریه و با رویکردی سراسری فعالیت کند.
به گزارش کردپرس، همزمان با پیشرفت روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش سوریه و ادامه بازگشت آوارگان به عفرین و سرهکانی، منابع کُردی از آمادگی برای انحلال SDF و تأسیس حزبی سیاسی با مشارکت همه اقوام و گروههای دینی سوریه خبر میدهند.
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