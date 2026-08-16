احتمال انحلال SDF و تشکیل حزب سیاسی فراگیر در سوریه

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با پیشرفت روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش سوریه و ادامه بازگشت آوارگان به عفرین و سره‌کانی، منابع کُردی از آمادگی برای انحلال SDF و تأسیس حزبی سیاسی با مشارکت همه اقوام و گروه‌های دینی سوریه خبر می‌دهند.

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، اجرای توافق ادغام SDF و دولت موقت سوریه که ۲۹ ژانویه امضا شد، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

در چارچوب اقدامات نظامی، نیروهای SDF در قالب لشکرهایی به ارتش سوریه پیوسته‌اند. در شهرهای کُردنشین نیز نیروهای امنیت داخلی تشکیل شده و افزون بر واگذاری مدیریت شهرها، «سیپان حمو» از فرماندهان SDF به معاونت وزارت دفاع منصوب شده است.

ادامه بازگشت آوارگان به سره‌کانی

شهروندانی که در سال ۲۰۱۸ به‌اجبار از عفرین آواره شده بودند، به محل زندگی خود بازگشته‌اند و نخستین گام‌ها برای بازگشت آوارگان سره‌کانی نیز برداشته شده است.

نخستین کاروان بازگشت‌کنندگان دهم آگوست وارد سره‌کانی شد؛ اما این گروه هدف حمله نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه قرار گرفت. ازجمله گروه‌های حاضر در این حمله، تیپ سلطان مراد، تیپ حمزه، گردان‌های نورالدین زنگی و احرارالشام معرفی شده‌اند؛ گروه‌هایی که پس از انتقال از مناطق دیگر، در سره‌کانی مستقر شده و اکنون بخشی از ارتش سوریه محسوب می‌شوند.

این گروه‌های تحت حمایت ترکیه تاکنون از تخلیه شهر خودداری کرده‌اند. در پی این تحولات، حکومت دمشق ابو عمشه را از فرماندهی لشکر ۶۲ و سیف ابوبکر پولات را از فرماندهی لشکر ۷۶ برکنار کرده است.

باوجود این تغییرات، گزارش‌ها از مقاومت این گروه‌ها در برابر تخلیه سره‌کانی حکایت دارند. با توجه به خروج بخش عمده نیروهای ترکیه از این شهر، موضع آنکارا می‌تواند در تعیین آینده این گروه‌ها نقشی اساسی داشته باشد.

واکنش‌ها در شهرهای کردستان سوریه

حمله به شهروندان بازگشته به سره‌کانی، در شهرهای مختلف کردستان سوریه واکنش‌هایی برانگیخت. شهروندان با برگزاری تجمع‌هایی از دولت موقت خواستند تدابیر لازم را اتخاذ کند و امنیت بازگشت‌کنندگان را از طریق نیروهای ارتش تأمین کند.

باوجود حملات صورت‌گرفته، برنامه بازگشت آوارگان متوقف نشده است.

در منطقه صرین کوبانی نیز نشست‌هایی با حضور «سیپان حمو» فرمانده نیروهای شرق و معاون وزیر دفاع، برگزار و بر ادامه سازمان‌یافته و بدون مشکل روند بازگشت‌ها توافق شد.

در مقابل، دولت موقت خواهان انحلال SDF و فعالیت نیروهای نظامی در قالب ارتشی واحد است.

آمادگی SDF برای انحلال

براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع کُردی، طرف کُرد نیز برای برداشتن آخرین گام‌های روند ادغام آماده می‌شود و احتمال دارد SDF در آینده نزدیک خود را منحل کند.

پیش از انحلال این نیرو، روند تأسیس حزبی سیاسی براساس دیدگاه‌های عبدالله اوجالان در دست پیگیری است. الگوی این حزب به تجربه فعالیت سیاسی در کردستان ترکیه شباهت خواهد داشت؛ اما حوزه فعالیت آن منطقه‌ای نخواهد بود و تمامی سوریه را در بر خواهد گرفت.

حزب جدید قرار است با مشارکت همه اجزای قومی و دینی سوریه شکل بگیرد و مخاطب آن تنها کُردها نخواهند بود. براساس اطلاعات منتشرشده، انحلال SDF پس از تأسیس این تشکل سیاسی صورت خواهد گرفت.

احتمال انحلال و تغییر ساختار TEV-DEM و PYD

جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) نیز ممکن است در چارچوب تحولات جدید، ساختارهای کنونی خود را منحل و وارد مرحله‌ای تازه شوند.

انتظار می‌رود این تشکل‌ها زیر چتر یک حزب منطقه‌ای واحد گرد هم آیند و فعالیت‌های خود را بر آموزش و سازمان‌دهی اجتماعی متمرکز کنند.