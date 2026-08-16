بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو طی سه ماه آینده

سرویس سوریه - سفیر ترکیه در دمشق از برنامهریزی برای سفر رسمی رئیسجمهور ترکیه به دمشق پیش از پایان سال ۲۰۲۶ خبر داد و اعلام کرد گذرگاه مرزی میان نصیبین و قامشلو نیز طی سه ماه آینده بهصورت مرحلهای بازگشایی خواهد شد. وی همچنین از افزایش حجم مبادلات تجاری میان ترکیه و سوریه و برنامه آنکارا برای گسترش همکاریهای اقتصادی و آموزشی با دمشق خبر داد.
به گزارش کردپرس، «نوه ییلماز» سفیر ترکیه در دمشق در گفتوگو با رسانههای قطری درباره روابط آنکارا و دمشق و تحولات منطقه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان تمایل زیادی برای سفر به دمشق دارد و امیدوار است این سفر پیش از پایان سال جاری میلادی انجام شود. ییلماز همچنین از برنامه بازگشایی تدریجی گذرگاههای مرزی میان ترکیه و سوریه، بهویژه گذرگاه نصیبین-قامشلو، طی سه ماه آینده خبر داد.
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