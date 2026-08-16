بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو طی سه ماه آینده

به گزارش کردپرس، «نوه ییلماز» سفیر ترکیه در دمشق در گفت‌وگو با رسانه‌های قطری درباره روابط آنکارا و دمشق و تحولات منطقه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان تمایل زیادی برای سفر به دمشق دارد و امیدوار است این سفر پیش از پایان سال جاری میلادی انجام شود. ییلماز همچنین از برنامه بازگشایی تدریجی گذرگاه‌های مرزی میان ترکیه و سوریه، به‌ویژه گذرگاه نصیبین-قامشلو، طی سه ماه آینده خبر داد.

«نوه ییلماز» سفیر ترکیه در دمشق در گفت‌وگو با رسانه‌های قطری درباره روابط آنکارا و دمشق با اشاره به تمایل اردوغان برای سفر به سوریه گفت رئیس‌جمهور ترکیه علاقه زیادی به دمشق و مسجد اموی دارد.

ییلماز اظهار داشت: «رئیس‌جمهور ما علاقه زیادی به دمشق و مسجد اموی دارد. امیدوار بودیم این دیدار پیش از این انجام شود، اما به دلیل شرایط منطقه به تعویق افتاد. امیدواریم پیش از پایان امسال رئیس‌جمهورمان را در دمشق ببینیم.»

وی درباره زمان دقیق این سفر توضیح بیشتری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که آنکارا امیدوار است سفر اردوغان به دمشق تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ انجام شود.

بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو

ییلماز در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع بازگشایی گذرگاه‌های مرزی میان ترکیه و مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه پرداخت و گفت هدف ترکیه، فعال‌سازی تمام گذرگاه‌های موجود در امتداد مرز حدود ۹۰۰ کیلومتری این کشور با سوریه است.

وی گفت: «در چارچوب توافق میان وزارت بازرگانی ما و مقامات گمرکی سوریه، پیش‌بینی می‌کنیم که گذرگاه‌های مرزی طی سه ماه آینده به‌صورت مرحله‌ای فعالیت خود را آغاز کنند. به‌ویژه، گذرگاه نصیبین و قامشلو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.»

بر اساس اظهارات سفیر ترکیه، بازگشایی این گذرگاه می‌تواند زمینه افزایش رفت‌وآمد و مبادلات تجاری میان مناطق شمال و شرق سوریه و ترکیه را فراهم کند.

افزایش حجم تجارت ترکیه و سوریه

سفیر ترکیه در دمشق همچنین از افزایش حجم تجارت میان دو کشور خبر داد و گفت مبادلات تجاری ترکیه و سوریه در مدت کوتاهی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۳.۷۵ میلیارد دلار رسیده است.

ییلماز افزود که هدف میان‌مدت ترکیه افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار است.

تأکید بر مسائل امنیتی

ییلماز در ادامه درباره وضعیت امنیتی سوریه نیز اظهارنظر کرد و بر اهمیت حفظ حاکمیت این کشور تأکید کرد.

وی گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و PKK باید به‌طور کامل در سراسر ترکیه، سوریه و عراق منحل شوند.»

اظهارات سفیر ترکیه در حالی مطرح شده است که آنکارا همچنان SDF و PKK را از جمله مسائل اصلی امنیتی خود در سوریه و منطقه می‌داند.

برنامه تأسیس مدارس بین‌المللی ترکیه در دمشق

سفیر ترکیه در دمشق همچنین از برنامه‌ریزی آنکارا برای گسترش همکاری‌های آموزشی با سوریه خبر داد.

به گفته ییلماز، ترکیه در چارچوب همکاری‌های آموزشی، در حال آماده‌سازی مقدمات تأسیس «مدارس بین‌المللی ترکیه» در دمشق و مناطق اطراف آن است؛ اقدامی که بخشی از برنامه‌های آنکارا برای توسعه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی با دولت سوریه عنوان شده است.