کُردهای سوریه نیز از صلح و ثبات سهم خواهند برد

سرویس سوریه - «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه با اشاره به روند صلح و تحولات منطقه بر تقویت روابط آنکارا با کُردها و حمایت از حقوق آنان در کشورهای مختلف منطقه تأکید کرد و گفت کُردهای سوریه نیز از صلح و ثبات بهرهمند خواهند شد.
به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان در گفتوگویی اختصاصی با شبکه الجزیره درباره تحولات منطقهای و بینالمللی، با تأکید بر اهمیت روند صلح، گفت ترکیه روابط خود با کُردها را تقویت خواهد کرد و از حقوق آنان در کشورهای مختلف منطقه حمایت میکند. وی همچنین تأکید کرد که کُردهای سوریه نیز باید از ثمرات صلح و آرامش بهرهمند شوند.
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