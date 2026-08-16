کُردهای سوریه نیز از صلح و ثبات سهم خواهند برد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه الجزیره درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، با تأکید بر اهمیت روند صلح، گفت ترکیه روابط خود با کُردها را تقویت خواهد کرد و از حقوق آنان در کشورهای مختلف منطقه حمایت می‌کند. وی همچنین تأکید کرد که کُردهای سوریه نیز باید از ثمرات صلح و آرامش بهره‌مند شوند.

اردوغان در این مصاحبه درباره تحولات سوریه نیز سخن گفت و بر اهمیت حفظ یکپارچگی سرزمینی و برقراری ثبات در این کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های خود برای سفر به سوریه گفت که ترکیه در آینده نزدیک قصد دارد این سفر را انجام دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه با اشاره به چشم‌انداز روند صلح و پویایی‌های منطقه، اظهار داشت: «ما به تقویت روابط خود با کُردها ادامه خواهیم داد و از حقوق آنان در کشورهای مختلف منطقه حمایت خواهیم کرد.»

اردوغان همچنین درباره وضعیت کُردهای سوریه گفت: «کردهای سوریه نیز از صلح و آرامش سهم خود را خواهند گرفت.»

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و ثبات این کشور را برای تحولات آینده منطقه مهم دانست.