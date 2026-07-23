به گزارش کردپرس، عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، در نشست «مناطق آزاد تجاری و صنعتی سوریه و فضای سرمایه‌گذاری» که با حضور قتیبه احمد بدوی، رئیس اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه، و رفعت حصارجیقلی‌اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB)، در آنکارا برگزار شد، از تسریع روند بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین–قامشلو خبر داد.

بولات با اشاره به هدف تعیین‌شده از سوی رهبران دو کشور برای رساندن حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار، گفت: «تنها در سال گذشته، تجارت متقابل میان دو کشور با رشدی بیش از ۴۰ درصد به حدود ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسید و ما مصمم هستیم این رقم را افزایش دهیم.»

او تأکید کرد تحقق این هدف مستلزم افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در هر دو کشور و همچنین تقویت، توسعه و نوسازی گذرگاه‌های مرزی زمینی و مسیرهای حمل‌ونقل دریایی است.

وزیر تجارت ترکیه با بیان اینکه تردد کالا و مسافر از گذرگاه‌های مرزی دو کشور بدون وقفه ادامه دارد، افزود: «کار برای بازگشایی گذرگاه گمرکی نصیبین–قامشلو در شرقی‌ترین نقطه مرز تا پایان سال جاری، برای تردد تجاری، مسافری و ترانزیتی، سرعت گرفته است.»

بولات همچنین یادآور شد که از ماه آوریل امسال، با آغاز دوباره تجارت ترانزیتی میان ترکیه و سوریه، مبادلات با لبنان، اردن، عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین نیز روند رو به رشدی داشته است.

بولات وزیر تجارت ترکیه با اشاره به پیامدهای جنگ در خلیج فارس و اختلال‌های ناشی از بسته شدن مکرر تنگه هرمز، گفت این تحولات نشان داده است که توسعه کریدورهای زمینی و خطوط انتقال نفت و گاز از مسیر ترکیه و سوریه به اردن، عراق و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، به یک ضرورت تبدیل شده است.

بولات افزود که دولت‌های ترکیه و سوریه در زمینه تسهیل تجارت ترانزیتی با کشورهای خلیج فارس پیشرفت‌های مثبتی داشته‌اند. به گفته او، تجارت ترانزیتی از مسیر عربستان سعودی که حدود ۱۴ سال متوقف بود، از ۱۵ آوریل از سر گرفته شده و تجارت ترانزیتی از مسیر سوریه–اردن نیز به‌طور منظم ادامه دارد.

وی همچنین اعلام کرد کمیته مشترک گمرکی و سازوکار همکاری اقتصادی مشترک (JETCO) میان ترکیه و سوریه سال گذشته تشکیل شده و نمایشگاه بین‌المللی دمشق نیز قرار است با مشارکت گسترده در پایان ماه آینده برگزار شود.

در این نشست، قتیبه احمد بدوی، رئیس اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه، نیز با اشاره به آغاز روند بازسازی سوریه، از حمایت‌های ترکیه از میلیون‌ها شهروند سوری قدردانی کرد و گفت هدف دمشق، ارتقای روابط دو کشور از مرحله کمک و همبستگی به مرحله مشارکت کامل در تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری است.

بدوی با اشاره به پروژه‌های منطقه آزاد تجاری ادلب و بندر خشک و منطقه صنعتی سراقب، از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترک دعوت کرد در این طرح‌ها مشارکت کنند. او گفت این پروژه‌ها با ارائه مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و مالی، امکان فعالیت آزاد در حوزه انبارداری، صادرات مجدد و تولید صنعتی را فراهم می‌کنند.

او تأکید کرد: «هدف ما تنها افزایش حجم تجارت نیست، بلکه ایجاد یک نظام یکپارچه میان ترکیه و سوریه است که زنجیره‌های تولید و تأمین را نیز دربر بگیرد.»

گفتنی است، گذرگاه مرزی نصیبین–قامشلو که در سال ۱۹۵۳ به بهره‌برداری رسید، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۲ بسته مانده است. پیش‌تر اعلام شده بود این گذرگاه در ۳۱ مارس بازگشایی خواهد شد، اما این برنامه عملی نشد.

بر اساس این گزارش، بازگشایی این گذرگاه از جمله اقداماتی است که در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت موقت دمشق دنبال می‌شود و اعلام شده است که مقدمات فنی لازم برای بازگشایی آن به پایان رسیده است.