مرکز نگهداری معلولان ذهنی متخلف در قروه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، هشتم مرداد ماه بود که «ارسلان محمدی» اهل کامیاران یکی از معلولان ذهنی در مرکز نگهداری از معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال به نام مهر در شهرستان قروه مصدوم و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می کند. در پی این اتفاق بررسی موضوع توسط متولیان بهزیستی کردستان در دستور کار قرار گرفت و دوربین های مرکز بازبینی شدند تا به گفته مدیرکل بهزیستی کردستان مشخص شود چرا این مددجو به بیمارستان اعزام و چرا فوت می کند.

در همین راستا «حسین رسولی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از تشکیل هیئت بازرسی و نظارت در بهزیستی کردستان خبر داد. «پس از بررسی دوربین ها و تحقیقات مرتبط در کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی مبنی بر نظارت بر اماکن و مؤسسات غیردولتی قصور مرکز نگهداری از معلولان ذهنی مهر محرز و رأی بر پلمب و تعطیلی این مرکز داده شد».

به گفته او این رأی برای سهل انگاری و بی توجهی و کم کاری عوامل مرکز بوده و از فردا نیروهای سازمان بهزیستی در مرکز مستقر می شوند تا وضعیت ۴۷ معلولی که آنجا حضور دارند رسیدگی شود.

«رسولی» تصریح کرد که «رأی صادر شده تا ۲۰ روز قابل اعتراض بوده و در صورت اعتراض پرونده به کمیسیون عالی سازمان ارجاع داده خواهد شد و در این کمیسیون دو حالت در نظر گرفته می شود یا رأی صادره تأیید خواهد شد یا آن را رد کرده و رأی دیگری را صادر می کند».

مطابق اظهارات مدیرکل بهزیستی کردستان اگر تا ظرف ۲۰ روز آینده اعتراض به رأی صادر شده نشود تعطیلی مرکز اجرا و اقدامات لازم صورت می گیرد.

«حسین رسولی» در پاسخ به این سؤال که این قصور در فوت مددجو دخیل بوده یا نه؟ چنین بیان کرد که «در این مورد تا زمانی که گزارش پزشکی قانونی نیاید و علت فوت مشخص نشود نمی توان نظری داد و رأی صادره تنها برای کم کاری و بی توجهی عوامل مرکز نسبت به مددجو بوده است»./