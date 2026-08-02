اقلیم کردستان در آستانه ثبت رکورد جهانی تأخیر در تشکیل دولت

به گزارش کردپرس، بر اساس آمار منتشرشده، از زمان برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۶۴۹ روز گذشته، اما احزاب سیاسی هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشده‌اند.

رکورد کنونی طولانی‌ترین دوره تشکیل دولت پس از انتخابات به بلژیک تعلق دارد که در سال ۲۰۲۰ پس از ۶۵۲ روز بن‌بست سیاسی، دولت جدید خود را تشکیل داد.

در صورت ادامه وضعیت کنونی، اقلیم کردستان طی روزهای آینده از این رکورد عبور خواهد کرد و طولانی‌ترین دوره انتظار برای تشکیل دولت پس از انتخابات را به ثبت خواهد رساند.

این در حالی است که با وجود برگزاری چندین دور مذاکره میان احزاب سیاسی، تاکنون توافقی برای تشکیل کابینه جدید حاصل نشده و روند تشکیل دولت همچنان در بن‌بست قرار دارد.