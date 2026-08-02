به گزارش کردپرس، کیفاح محمود، مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی، در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط، گزارش‌های منتشرشده درباره خروج نیروهای آمریکایی و سامانه‌های پدافندی پاتریوت از اطراف اربیل را ناشی از «برداشت نادرست» دانست.

وی گفت روند جابه‌جایی نیروها و تجهیزات آمریکا از ماه‌ها قبل و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده آغاز شده و اقدامی ناگهانی نیست.

به گفته او، آمریکا همه سامانه‌های پاتریوت را از اقلیم خارج نکرده و بخشی از این تجهیزات را برای حفاظت از منافع خود در اقلیم کردستان حفظ کرده است.

کیفاح محمود همچنین توضیح داد نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه عین‌الاسد و دیگر مناطق استان الانبار، در ماه‌های گذشته بر اساس توافق با دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان به پایگاه هوایی حریر در اربیل منتقل شده بودند و اکنون همان نیروها به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند.

وی افزود روند خروج، شامل بخشی از نیروها، تجهیزات و سامانه‌های پدافندی نیز می‌شود، اما در اقلیم کردستان پایگاه نظامی دائمی آمریکا وجود ندارد و نیروهای حاضر عمدتاً مستشارانی هستند که مأموریت آموزش و پشتیبانی از نیروهای مسلح عراق و پیشمرگه را بر عهده دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر وب‌سایت «المانیتور» گزارش داده بود ارتش آمریکا به‌صورت بی‌سروصدا بیشتر نیروها و سامانه‌های دفاع هوایی خود را از نزدیکی فرودگاه اربیل خارج کرده و این روند از هفته گذشته آغاز شده است.