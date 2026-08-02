۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲

مشاور بارزانی: برداشت‌ها درباره خروج نیروهای آمریکا از اقلیم کردستان نادرست است

مشاور بارزانی: برداشت‌ها درباره خروج نیروهای آمریکا از اقلیم کردستان نادرست است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی با رد گزارش‌ها درباره خروج کامل نیروها و سامانه‌های پاتریوت آمریکا از اطراف اربیل، گفت این روند از ماه‌ها پیش و بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده آغاز شده و واشنگتن همچنان تجهیزات لازم برای حفاظت از منافع خود در اقلیم کردستان را حفظ کرده است.

به گزارش کردپرس، کیفاح محمود، مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی، در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط، گزارش‌های منتشرشده درباره خروج نیروهای آمریکایی و سامانه‌های پدافندی پاتریوت از اطراف اربیل را ناشی از «برداشت نادرست» دانست.

وی گفت روند جابه‌جایی نیروها و تجهیزات آمریکا از ماه‌ها قبل و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده آغاز شده و اقدامی ناگهانی نیست.

به گفته او، آمریکا همه سامانه‌های پاتریوت را از اقلیم خارج نکرده و بخشی از این تجهیزات را برای حفاظت از منافع خود در اقلیم کردستان حفظ کرده است.

کیفاح محمود همچنین توضیح داد نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه عین‌الاسد و دیگر مناطق استان الانبار، در ماه‌های گذشته بر اساس توافق با دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان به پایگاه هوایی حریر در اربیل منتقل شده بودند و اکنون همان نیروها به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند.

وی افزود روند خروج، شامل بخشی از نیروها، تجهیزات و سامانه‌های پدافندی نیز می‌شود، اما در اقلیم کردستان پایگاه نظامی دائمی آمریکا وجود ندارد و نیروهای حاضر عمدتاً مستشارانی هستند که مأموریت آموزش و پشتیبانی از نیروهای مسلح عراق و پیشمرگه را بر عهده دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر وب‌سایت «المانیتور» گزارش داده بود ارتش آمریکا به‌صورت بی‌سروصدا بیشتر نیروها و سامانه‌های دفاع هوایی خود را از نزدیکی فرودگاه اربیل خارج کرده و این روند از هفته گذشته آغاز شده است.

کد مطلب 2797840

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