۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹

آتش زدن عمدی دامنه کوه نالشکینه/یک هکتار در آتش سوخت

آتش زدن عمدی دامنه کوه نالشکینه/یک هکتار در آتش سوخت

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان از وقوع آتش سوزی و طعمه حریق شدن یک هکتار از دامنه تفرجگاه نالشکینه خبر داد.

به گزارش کردپرس، رسول معروفی در این باره اظهار کرد: در روزهای گذشته بدنبال اعلام وقوع حادثه آتش گرفتن دامنه تفرجگاه نالشکینه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱ این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی ادامه داد: خوشبختانه انجمن های مردم نهاد و همشهریان عزیز، نیروهای فضای سبز شهرداری و دو تیم از آتش نشانان ایستگاه های ۱ و ۲ این سازمان در محل با تلاش زیاد توانستند آتش را مهار و از گسترش خسارات جلوگیری کنند.

او تصریح کرد: شاهدان در محل علت این حادثه را متاسفانه عمدی عنوان کرده و افراد خاطی پس از روشن کردن آتش بلافاصله محل را ترک کرده بودند.

 رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان گفت: روشن کردن آتش در دامنه تفرجگاه های نالشکینه و کیوه ره ش از هفته های گذشته توسط فضای سبز شهرداری بدلیل احتمال سرایت به پوشش های خشک گیاهی و درختان این اماکن ممنوع اعلام شده بود.



 

کد مطلب 2797864

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