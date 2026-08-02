آتش زدن عمدی دامنه کوه نالشکینه/یک هکتار در آتش سوخت

به گزارش کردپرس، رسول معروفی در این باره اظهار کرد: در روزهای گذشته بدنبال اعلام وقوع حادثه آتش گرفتن دامنه تفرجگاه نالشکینه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱ این سازمان به محل اعزام شدند.



معروفی ادامه داد: خوشبختانه انجمن های مردم نهاد و همشهریان عزیز، نیروهای فضای سبز شهرداری و دو تیم از آتش نشانان ایستگاه های ۱ و ۲ این سازمان در محل با تلاش زیاد توانستند آتش را مهار و از گسترش خسارات جلوگیری کنند.



او تصریح کرد: شاهدان در محل علت این حادثه را متاسفانه عمدی عنوان کرده و افراد خاطی پس از روشن کردن آتش بلافاصله محل را ترک کرده بودند.



رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان گفت: روشن کردن آتش در دامنه تفرجگاه های نالشکینه و کیوه ره ش از هفته های گذشته توسط فضای سبز شهرداری بدلیل احتمال سرایت به پوشش های خشک گیاهی و درختان این اماکن ممنوع اعلام شده بود.







