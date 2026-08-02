سه حادثه؛ سه مرگ و واکنش سمن های قروه 

به گزارش خبرنگار کردپرس، در عرض کمتر از یک ماه سه حادثه دردناک در شهرستان قروه پیش آمد که در هر سه حادثه سه جان عزیز از دست رفتند.

یکی مرگ «قربان رضایی» بود که برای نجات دو کودک در چشمه باباگرگر غرق شد و جان خودش رو فدا کرد. او که نان آور دو خانواده بود در حالی به کام مرگ رفت که مجموعه باباگرگر بدون مدیریت اصولی با اختلاف میان میراث فرهنگی و اوقاف به حال خود رها شده به طوری که سال هاست در چشمه این منطقه حادثه غرق شدگی اتفاق می افتد و در این سال ها نه متولیان میراث فرهنگی و گردشگری حاضر به پذیرش مسئولیت هستند و نه اوقاف اجازه ساماندهی را می دهد.

دومین حادثه مرگ مشکوک دختربچه هفت ساله به نام «هلیا مصطفایی» است که در حین آموزش شنا در استخر زارعی قروه ضربه مغزی شده و جانش را از دست می دهد. این اتفاق که با روایت های مختلفی همراه شده اما در کل براساس گفته های شاهدان عینی و بررسی عوامل مرتبط مجموعه مدیریت استخر که باید نظارت و مراقبت کامل از مراجعان خود را داشته باشند به احتمال زیاد مقصر شناخته شوند.

و سومین حادثه هم مرگ مشکوک معلول ذهنی در مرکز نگهداری از معلولان ذهنی مهر بود که این معلول به دلایل نامعلوم به بیمارستان برده شده و در بیمارستان فوت می کند. مرگی که گرچه واکنش بهزیستی کردستان و فرمانداری قروه را در پی داشت و هیئت کارشناسی و نظارت در این زمینه تشکیل شد اما هنوز نتیجه به طور علنی اعلام نشده و افکارعمومی منتظر بیان نتیجه هستند.

این سه حادثه تلخ افکارعمومی شهرستان را چنان دچار نگرانی و ناراحتی کرد که همه خواستار پیگیری و شفافیت شده اند. در هیمن زمینه هم سازمان های مردم نهاد این شهرستان در نشستی که ظهر امروز یکشنبه در فرمانداری داشتند خواستار شفاف سازی، پیگیری حقوقی و از همه مهم تر برخورد با عوامل مقصر در این سه حادثه شدند.

این سمن ها از دادستان شهرستان قروه به عنوان مدعی العموم درخواست ورود به ماجرا را داشته و اعلام کردند که باید تمامی مقصران و کسانی که ترک فعل داشته اند پاسخ گو بوده و بازخواست شوند تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم. /