معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه معارفه شد

به گزارش کردپرس، دکتر منوچهر حبیبی، در آیین تکریم و معارفه معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با تسلیت ایام اربعین حسینی، از تلاش مدیران و دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به زائران قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مدیران استان این روزها در مرزها و مسیرهای تردد زائران مشغول خدمت هستند و مدیریت مطلوب اربعین، اولویت اصلی مجموعه مدیریتی استان است.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: نامگذاری سال صرفاً یک شعار نیست، بلکه فرمانی حکومتی است و همه مدیران موظفاند با برنامهریزی و اقدام عملی، زمینه تحقق این راهبرد را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه، تأمین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی را از مهمترین اولویتهای دولت برشمرد و افزود: رئیسجمهور همواره حتی در سختترین شرایط، بر توجه ویژه به معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی تأکید داشتهاند و این موضوع مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی مؤثر دوچندان میکند.
حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه از مهمترین استانهای کشور در حوزه اقتصاد، امنیت غذایی و تجارت مرزی است، گفت: ظرفیتهای گسترده این استان باید به فرصتهای واقعی برای توسعه و اشتغال تبدیل شود.
وی با اشاره به برخورداری کرمانشاه از بیشترین تعداد بازارچهها و گذرگاههای مرزی کشور، خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای استان انجام میشود و با برنامهریزی مناسب، امکان افزایش این سهم تا ۶۰ درصد نیز وجود دارد.
استاندار کرمانشاه همچنین ظرفیتهای بخش کشاورزی استان را کمنظیر دانست و افزود: تولید سالانه بیش از ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی و جایگاه برتر استان در تولید محصولاتی همچون گندم، چغندرقند و ذرت، کرمانشاه را به یکی از ارکان امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به توانمندیهای صنعتی استان اظهار کرد: وجود بیش از هزار واحد صنعتی، سه پتروشیمی فعال، سه پتروشیمی در دست احداث، پالایشگاه، صنایع فولاد و کارخانههای سیمان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کرمانشاه ایجاد کرده است.
حبیبی، بخش خصوصی را یکی از مهمترین سرمایههای استان دانست و گفت: کرمانشاه از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان توانمندی برخوردار است و باید از ظرفیت آنان در مسیر توسعه استان بیشترین بهره را برد. همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ظرفیتهای مؤثر برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری است.
وی با قدردانی از همراهی مدیران دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان، بر ضرورت حفظ انسجام و هماهنگی میان بخشهای مختلف تأکید کرد و گفت: با همدلی، برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود میتوان مسیر توسعه اقتصادی کرمانشاه را با شتاب بیشتری دنبال کرد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خدمات معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت: از تلاشهای صادقانه و مؤثر آقای شعبانی در دوران مسئولیت قدردانی میکنیم و امیدواریم با حضور معاون جدید نیز روند خدمترسانی و اجرای برنامههای اقتصادی استان با قوت ادامه یابد.
در ادامه این آیین، استاندار کرمانشاه با قدردانی از خدمات معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری، وی را مدیری متخصص، کمحاشیه و پرتلاش توصیف کرد و گفت: در دوران مسئولیت آقای شعبانی، همواره شاهد روحیه مسئولیتپذیری، تلاش بیوقفه و دوری از حاشیه بودیم و این ویژگیها سرمایه ارزشمندی برای مجموعه مدیریتی استان است.
حبیبی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مدیران باتجربه استان افزود: از توان و تجربه مدیران کارآمد باید در مسیر توسعه کرمانشاه استفاده شود و اطمینان دارم این همکاری در مسئولیتهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با خیرمقدم به حسن رستمزاد، معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: ایشان از مدیران توانمند، جوان، باانگیزه و دارای سوابق ارزشمند مدیریتی در سطوح ملی و استانی هستند و تجربه فعالیت در حوزههای مختلف دولتی و شرکتهای بزرگ اقتصادی را در کارنامه خود دارند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای حضور خود در استان، رستمزاد را یکی از گزینههای اصلی این مسئولیت میدانست، تصریح کرد: با وجود پیشنهادهای متعدد برای فعالیت در مسئولیتهای دیگر، ایشان دعوت برای حضور در کرمانشاه را پذیرفتند و این موضوع فرصت ارزشمندی برای استان است.
مدیر ارشد استان ارتباطات گسترده معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری با وزارتخانهها و دستگاههای ملی را از ظرفیتهای مهم استان برشمرد و گفت: این ارتباطات میتواند در پیگیری مطالبات و جذب منابع و سرمایهگذاری برای کرمانشاه نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به اولویتهای حوزه اقتصادی استان، بر پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به کرمانشاه تأکید کرد و افزود: اجرای کامل این مصوبات میتواند زمینهساز تحول در بخشهای مختلف اقتصادی استان باشد و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه، نظارت مستمر بر بازار و تأمین معیشت مردم را از دیگر اولویتهای اصلی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی، کنترل بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از مطالبات جدی دولت است و باید با برنامهریزی و هماهنگی مستمر دنبال شود.
وی فعالسازی بازارچههای مرزی و توسعه دیپلماسی اقتصادی مرزی را از دیگر برنامههای مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: توسعه تجارت مرزی نه تنها برای کرمانشاه، بلکه برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت راهبردی دارد و باید از همه ظرفیتهای موجود در این بخش استفاده شود.
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