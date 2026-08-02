نفرات برتر مسابقات رباتیک پاوه معرفی شدند

به گزارش کردپرس؛ این دوره از مسابقات با هدف شناسایی استعدادها، خلاقیتپروری و ایجاد شور و نشاط علمی در میان کودکان ۵ تا ۱۲ سال برگزار شد.
در این رویداد، کارآموزان خلاقِ آموزشدیده در «آموزشگاه فنی و حرفهای غفاری» به همراه شرکتکنندگان آزاد شهرستان در فضایی پویا و علمی به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتهای جذاب که با حضور پرشور خانوادهها و علاقهمندان به حوزه فناوری برگزار شد، هیئت داوران ، نفرات برتر را به شرح زیر معرفی کرد:
مقام اول: آریا علیمحمدی
مقام دوم: محمد بسطامی
مقام سوم: ژیوار چراغی
همچنین به پاس تقدیر از تلاش و خلاقیت نوابغ کوچک این شهرستان، به ۱۰ نفر از شرکتکنندگان برتر این مسابقات، کارت هدیه و لوح تقدیر اهدا شد.
فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان و روند برگزاری این مسابقات، ضمن گفتوگو با شرکت کنندگان خردسال و مربیان این دوره، با تمجید از سطح کیفی مسابقات اظهار کرد: امروز تماشای خلاقیت و پویایی کودکان ۵ تا ۱۲ ساله پاوهای در طراحی و هدایت رباتها، نشاندهنده استعداد بینظیر فرزندان این دیار در حوزه فناوریهای نوین است.
وی ادامه داد: مرزی بودن شهرستان پاوه و منطقه اورامانات نباید مانعی برای دسترسی به آموزشهای مدرن باشد؛ بلکه این استعدادها اثبات میکنند که با سرمایهگذاری روی آموزشهای مهارتی، میتوانیم زمینهساز تربیت نخبگان آینده کشور باشیم.
فرماندار پاوه با تأکید بر نقش کلیدی سازمان فنی و حرفهای و بخش خصوصی در توسعه مهارتهای نوین افزود:دوران تکیه محض بر مدرک گرایی سنتی گذشته است. ما برای توسعه پایدار پاوه و اشتغالزایی آینده، نیاز به نسلی داریم که خلاق، حلکننده مسئله و مسلط به فناوریهای روز باشد.
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