الحره: آمریکا و عربستان اهداف حملات هوایی در عراق را میان خود تقسیم کرده بودند

به گزارش کردپرس، پایگاه آمریکایی «الحره» به نقل از یک منبع امنیتی و یک منبع سیاسی عراقی که از نزدیک در جریان تحولات قرار دارند، گزارش داد حملات هوایی بامداد چهارشنبه به هفت استان عراق، حملاتی تصادفی علیه مواضع حشد شعبی نبود، بلکه عملیاتی از پیش برنامهریزیشده با تقسیم مأموریت میان آمریکا و عربستان سعودی بود.
بر اساس این گزارش، گروههای هدف شامل سازمان بدر، جنبش نجبا و کتائب حزبالله عراق بودند و هر یک به دلیل پروندهای متفاوت هدف قرار گرفتند.
به گفته منابع، سازمان بدر به دلیل حمله به خاک اردن، جنبش نجبا به دلیل حملات علیه اقلیم کردستان و کتائب حزبالله عراق به دلیل حملات به کویت و عربستان سعودی هدف این عملیات قرار گرفتند.
این منابع همچنین مدعی شدند مأموریتها از نظر جغرافیایی میان واشنگتن و ریاض تقسیم شده بود؛ بهگونهای که حملات در مناطق جنوبی عراق توسط جنگندههای عربستان و حملات در شرق و شمال عراق توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است.
در این گزارش آمده است که حملات، مناطقی در بصره، واسط، کربلا، کرکوک، صلاحالدین، نینوا، جنوب بغداد و استان دیاله، از جمله اردوگاه «ابومنتظر المحمداوی» (اردوگاه سابق اشرف) را هدف قرار داده است.
الحره همچنین به نقل از منابع خود مدعی شد در حمله به اردوگاه ابومنتظر المحمداوی، پنج تن از مشاوران سپاه پاسداران ایران کشته شدهاند؛ افرادی که به گفته این منابع، هدایت و هماهنگی حملات این گروهها را از داخل این پایگاه بر عهده داشتند.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- پایگاه آمریکایی «الحره» مدعی شد جنبش نجبا به دلیل حملات علیه اقلیم کردستان، سازمان بدر به دلیل حمله به اردن و کتائب حزبالله به دلیل حملات به کویت و عربستان، در عملیات مشترک اخیر آمریکا و عربستان هدف قرار گرفتهاند.
به گزارش کردپرس، پایگاه آمریکایی «الحره» به نقل از یک منبع امنیتی و یک منبع سیاسی عراقی که از نزدیک در جریان تحولات قرار دارند، گزارش داد حملات هوایی بامداد چهارشنبه به هفت استان عراق، حملاتی تصادفی علیه مواضع حشد شعبی نبود، بلکه عملیاتی از پیش برنامهریزیشده با تقسیم مأموریت میان آمریکا و عربستان سعودی بود.
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