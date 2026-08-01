به گزارش کرد پرس، این برنامه فرهنگی با هدف تقویت همبستگی اسلامی، معرفی مشترکات فرهنگی مردم ایران و اقلیم کردستان ، ترویج فرهنگ میزبانی اربعین و ایجاد فضایی صمیمی میان زائران دو مذهب، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و هنری همراه بود.

در این مراسم، قاریان برجسته قرآن کریم، گروه‌های تواشیح، مدیحه‌سرایان و هنرمندان آیینی ایران و عراق به اجرای برنامه پرداختند و بخش‌هایی از فرهنگ، آداب و رسوم و میراث مشترک دو ملت در قالب ایستگاه خوشنویسی، کتاب و آثار هنری به نمایش درآمد.

حضور خانواده‌های عراقی، زائران ایرانی و جمعی از علمای شیعه و اهل سنت، جلوه‌ای از همزیستی، احترام متقابل و وحدت اسلامی را در این رویداد فرهنگی به نمایش گذاشت. شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های انسانی، زمینه‌ای برای همدلی میان مسلمانان است، بر استمرار چنین برنامه‌هایی در مسیر اربعین تأکید کردند.

موکب بزرگ ایرانیان در سلیمانیه که هر ساله در مسیر تردد زائران اربعین فعالیت می‌کند، امسال نیز با ارائه خدمات مناسب اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، راهنمایی زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی، آماده میزبانی از هزاران زائر ایرانی و عراقی است.

این موکب از مراکز مهم خدمت‌رسانی در مسیر مرز باشماق به عتبات عالیات به شمار می‌رود و ظرفیت گسترده‌ای برای پذیرایی از زائران فراهم کرده است.