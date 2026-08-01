به گزارش کردپرس، امبرین زمان، خبرنگار ارشد پایگاه «المانیتور»، در واکنش به انتقادها از گزارش اخیر خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از اربیل، تأکید کرد این گزارش دقیق بوده و بخش عمده نیروهای آمریکایی عملاً از اربیل خارج شده‌اند.



وی با بیان اینکه سامانه‌های موشکی پاتریوت نیز دیگر در اربیل مستقر نیستند، افزود نیروهای ویژه آمریکا همچنان در برخی نقاط به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

او همچنین گفت احتمال می‌دهد نیروهای ویژه فرانسه نیز همچنان در منطقه حضور داشته باشند.



زمان اظهار داشت طبق توافق میان واشنگتن و بغداد، خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید تا ۳۰ سپتامبر تکمیل شود، اما حملات ایران باعث شد این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گفته وی، سامانه‌های پاتریوت از اربیل به محل دیگری منتقل شده‌اند که احتمالاً اردن است، هرچند هنوز نتوانسته این موضوع را به طور مستقل تأیید کند.



خبرنگار المانیتور همچنین با اشاره به کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا گفت ظرفیت تولید این سامانه‌ها پاسخگوی جایگزینی سریع موشک‌های مصرف‌شده نیست.



امبرین زمان در پایان تأکید کرد حضور نظامی آمریکا در اقلیم کردستان از ابتدا در راستای منافع واشنگتن بوده و ارتباطی با کردها نداشته است.

به گفته او، همان‌گونه که آمریکا در شمال و شرق سوریه بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری کرد، در اقلیم کردستان نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند.