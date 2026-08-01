به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی، در تشریح نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با وزیر، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی به خانه ملت گفت: در این نشست، آخرین وضعیت امنیت غذایی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تولید محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌ها و آثار شرایط ویژه کشور بر زنجیره تولید و تأمین مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای استمرار تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ، بر پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران، تأمین پایدار منابع خرید تضمینی، حمایت از تولید داخلی، تأمین نهاده‌ها و سرمایه در گردش کشاورزان، امهال تسهیلات و تقویت بیمه کشاورزی تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اشاره به چالش‌های منابع آب، خشکسالی و افت آبخوان‌ها اظهار کرد: افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، آبخیزداری و آبخوان‌داری و مدیریت منابع آب از الزامات اصلی برای افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی کشور است و باید در سیاست‌های بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

عثمانی ادامه داد: در این نشست همچنین بر ضرورت احصای دقیق خسارات واردشده به بخش کشاورزی، تفکیک خسارات مستقیم از آثار اختلال در زنجیره تأمین و هدفمندکردن حمایت‌های دولت تأکید شد. توجه به ظرفیت‌های تولیدی استان‌های شمالی، بخش شیلات و مزارع پرورش میگو و نیز رفع موانع تولید از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

او گفت: طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، ذخایر کالاهای اساسی در سطح حدود ۶ میلیون تن حفظ شده، حدود ۸۵ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی خریداری شده است. همچنین ۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مطالبات آنان تأمین اعتبار شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان گفت: مقرر شد نیازهای مالی و تقنینی بخش کشاورزی با تأکید بر امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید، مدیریت منابع آب و تقویت تاب‌آوری زنجیره تولید و تأمین در بررسی لایحه اصلاح بودجه سال جاری و به‌ویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه جدی کمیسیون قرار گیرد./