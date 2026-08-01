آمریکا از شهروندانش خواست برای ترک عراق و منطقه آماده باشند

به گزارش کردپرس، سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل با انتشار اطلاعیهای امنیتی نسبت به وخامت وضعیت امنیتی در خاورمیانه هشدار دادند.
در این اطلاعیه آمده است که با تشدید تنشها در منطقه، شرایط امنیتی همچنان ناپایدار بوده و احتمال وقوع تحولات پیشبینینشده وجود دارد.
نمایندگیهای آمریکا از شهروندان این کشور که در عراق و دیگر کشورهای منطقه حضور دارند خواستند ضمن افزایش سطح هوشیاری، خود را برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و بروز اختلال در سفرهای هوایی آماده کنند.
در این هشدار همچنین اشاره شده است که برخی شرکتهای هواپیمایی ازسرگیری پروازهای خود را به تعویق انداختهاند و برخی دیگر نیز تعدادی از مسیرهای پروازی خود را لغو کردهاند.
سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل از شهروندان آمریکایی خواستند در صورت امکان، برای ترک عراق و منطقه برنامهریزی کرده یا در صورت تشدید بیشتر اوضاع، آمادگی خروج سریع را داشته باشند.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل با انتشار هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی خواستند با توجه به تشدید تنشها در خاورمیانه، برای خروج از عراق و منطقه برنامهریزی کنند و خود را برای اختلال در پروازها و محدودیتهای احتمالی سفر آماده نگه دارند.
به گزارش کردپرس، سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل با انتشار اطلاعیهای امنیتی نسبت به وخامت وضعیت امنیتی در خاورمیانه هشدار دادند.
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