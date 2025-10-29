ادامه مشکلات زیتون کاران کرد در عفرین

به گزارش کردپرس، نشریه سیریا دیرکت در گزارشی پیرامون اوضاع باغ های بزرگ زیتون کاران کرد عفرین نوشت: برداشت سالانه زیتون در منطقه عفرین سوریه از اواسط اکتبر آغاز شده است. این منطقه که حدود ۱۵ میلیون درخت زیتون دارد و نیمی از تولید روغن زیتون کشور را تأمین می‌کند، در سال جاری به دلیل خشکسالی بی‌سابقه و کمبود بارندگی تنها ده درصد از میزان معمول برداشت را تجربه کرده است.

در شهر جَندَرِس، زوجی کرد به نام‌های عگید احمد و فاطمه خلیل (اسامی مستعار) می‌گویند محصول‌شان به‌شدت کاهش یافته است. آن‌ها اکنون تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم زیتون برداشت می‌کنند؛ در حالی‌که پیش از جنگ، محصول‌شان به هشت تُن می‌رسید. به گفته آنان، علاوه بر تغییرات اقلیمی، درختان زیادی در سال‌های گذشته توسط گروه‌های مسلح برای فروش به‌عنوان هیزم قطع شده و دریاچه مَیدانْکی نیز پس از زلزله سال ۲۰۲۳ تخلیه شده است.

عفرین از سال ۲۰۱۹ تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه درآمد و از آن زمان ساکنان محلی با مصادره زمین‌ها، مالیات‌های غیرقانونی و اخاذی گسترده روبه‌رو بودند. با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته و تشکیل دولت انتقالی، بخشی از نیروهای «ارتش ملی سوریه» در ساختار وزارتخانه‌های جدید ادغام شدند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فرماندهان پیشین هنوز بر مناطق وسیعی «کنترل واقعی» دارند.

یکی از ساکنان جندرس می‌گوید: «پیش‌تر گروه‌ها آشکارا سرقت می‌کردند، اما حالا کمتر شده است. با این‌حال هیچ‌یک از ما در نهادهای امنیتی یا دادگاه‌ها نمایندگی نداریم.»+

شمس‌الدین حوطو، رئیس شورای محلی جندیرس می‌گوید تنها ۳۰ درصد از جمعیت پیشین این منطقه پس از سقوط حکومت بشار اسد بازگشته‌اند. او با اشاره به تخریب گسترده ناشی از جنگ و زلزله افزود که بازسازی در حال انجام است و بسیاری از ایست‌های بازرسی گروه‌های مسلح سابق برچیده شده‌اند. با این وجود، او تأیید کرد که برخی از کمیته‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های پیشین همچنان از محصولات زیتون مالیات می‌گیرند یا زمین‌های غایبان را مصادره می‌کنند.

به گفته منابع محلی، نقض حقوق ساکنان در سال جاری کاهش یافته، اما موارد پراکنده سرقت و حمله به کشاورزان هنوز رخ می‌دهد. ابوعمر، یکی از اعضای نیروهای امنیتی در عفرین که پیش‌تر در صفوف «فیلق‌الشام» می‌جنگید، می‌گوید از میان ۳ هزار داوطلب برای پیوستن به نیروهای امنیتی جدید، ۱۲۰۰ کرد تأیید شده‌اند. او تأکید کرد که تخلفات کنونی «فردی» است و نیروهای متخلف مجازات می‌شوند.

با این حال، ساکنان کرد همچنان از نبود نمایندگی واقعی، فقر گسترده و دسترسی محدود به عدالت شکایت دارند. یکی از کشاورزان گفت: «ما فقط امنیت، قانون و زندگی عادی می‌خواهیم».

در حالی‌که زیتون همچنان نماد پیوند مردم عفرین با زمین‌شان است، امسال این پیوند زیر سایه خشکسالی، بدهی و بی‌اعتمادی سیاسی قرار گرفته است.