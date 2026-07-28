صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران شهرداری و یک عضو شورای شهر مریوان

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی صدور دستورات قضایی و انجام تحقیقات تخصصی در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان، پس از کمتر از دو ماه رسیدگی، برای یکی از مدیران شهرداری، یکی از اعضای شورای شهر و دو متهم دیگر قرار جلب به دادرسی صادر و متعاقب آن، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی اظهار کرد: روند رسیدگی با حضور میدانی بازپرس پرونده و همکاری کارشناسی پلیس اطلاعات شهرستان انجام شد و تحقیقات لازم در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اتهامات منتسب به متهمان، اظهار کرد: تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز از جمله اتهامات مطرح شده در این پرونده است که رسیدگی به آن در مرجع قضایی ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی تأکید کرد: به رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی استان دستور داده شده است تا پرونده های مرتبط با فساد مالی را با قاطعیت، دقت و رعایت اتقان آرا در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.