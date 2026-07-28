۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کردستان خرید تضمینی شد

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جریان بازدید از مرکز خرید گندم تعاون روستایی حسن آباد یاسوکند شهرستان بیجار، گفت: تاکنون بیش از ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده که از این میزان، حدود ۱۹۰ هزار تن در مراکز تعاون روستایی تحویل و نگهداری شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۶۳ مرکز تعاون روستایی در سطح استان برای اجرای طرح خرید تضمینی گندم، افزود: این مراکز با هدف تسهیل فرآیند تحویل محصول، دسترسی مناسب و تسریع در خرید، آماده خدمت رسانی به کشاورزان هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حدود ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شود، اظهار کرد: تمامی مراکز خرید با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و فرآیند دریافت این محصول راهبردی بدون وقفه ادامه دارد.

ازهاری در پایان این بازدید با حضور در جمع کشاورزان و عوامل اجرایی مرکز خرید، از نزدیک در جریان روند خرید تضمینی گندم، نحوه ارائه خدمات و مسائل و مطالبات بهره برداران قرار گرفت.