اوجالان: کُردها بی‌ چاره نیستند؛ بازی های معاویه در جریان است

به گزارش کردپرس، دم پارتی دومین نشست مطبوعاتی خود را در شهر آمد با مشارکت حدود ۳۰ روزنامه‌نگار باسابقه برگزار کرد. در این نشست، تحولات مربوط به روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، فعالیت‌های کمیسیون پارلمانی و نگاه جریان‌های سیاسی، به‌ویژه دولت، به این روند مورد بررسی قرار گرفت. این نشست بیش از چهار ساعت ادامه داشت و فراتر از یک ارائه‌ی یک‌طرفه، به گفت‌وگو و تبادل نظر با خبرنگاران اختصاص یافت.

در نشست یادشده که با حضور طیب تمل، معاون رئیس مشترک دم‌پارتی در امور رسانه، مِرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک HDK و عضو کمیسیون پارلمان، و چنگیز چاندار، نماینده دم‌پارتی از آمد، برگزار شد، اهمیت به‌کارگیری «زبان صلح» در رسانه‌ها به‌عنوان گامی اساسی برای اجتماعی‌شدن روند صلح مورد تأکید قرار گرفت.

سیاستمداران حاضر یادآور شدند این روند با ابتکار عمل دولت باغچه لی آغاز شد و تاکنون یکی از گسترده‌ترین کمیسیون‌های پارلمانی تاریخ ترکیه شکل گرفته است. آنان توضیح دادند فهرست افرادی که قرار است در کمیسیون شنیده شوند با پیشنهاد همه احزاب تهیه و یک روز پیش از نشست به اطلاع نمایندگان می‌رسد. به گفته آنان، تقریباً همه طرف‌ها، جز یک انجمن معرفی‌شده توسط حزب هوداپار، از خروج از چرخه خشونت حمایت کرده‌اند و این امر بسیاری را شگفت‌زده کرده است.

در نشست آمده است که کمیسیون در حکم «پاک‌سازی مسیر» برای حل مسئله کُرد عمل می‌کند، اما بدیهی است حل ریشه‌ای چنین مسئله‌ای تنها با فعالیت یک کمیسیون ممکن نیست. در همین راستا، قرار است پیش‌نویس قوانینی برای رفع موانع تدوین شود. دم‌پارتی نیز خواسته‌هایی چون به‌رسمیت‌شناختن زبان مادری، پایان انتصاب قَیّم‌ها در شهرداری‌ها، قانونی‌کردن «حق امید»، و بازنگری در قانون مبارزه با تروریسم را مطرح کرده است.

چنگیز چاندار در این نشست یادآور شد که سال گذشته هیچ‌کس انتظار نداشت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، چنین ابتکاری را پیش ببرد. او حتی در دیداری با هیئت امرالی گفته بود: «اگر رهبر کُردها و اردوغان کنار هم بنشینند، مسئله‌ای باقی نخواهد ماند که حل نشود.»

از سوی دیگر، در بخش‌هایی از نشست، یادداشت‌هایی از دیدارهای دم‌پارتی با عبدالله اوجالان نیز بازگو شد. اوجالان در این دیدارها هشدار داده که «بازی‌های معاویه‌وار در جریان است» و افزود: «دولت تلاش دارد وانمود کند که جنگ را پیروز شده و PKK را شکست داده است؛ ما این سخنان فریبکارانه را نمی‌پذیریم.» او همچنین تأکید کرده بود: «کُردها بی‌گزینه نیستند. در قرن جدید دیگر بدون جایگاه نمی‌مانند و اگر راه‌حلی برابر با چهار دولت میزبان پیدا نشود، گزینه‌های دیگری پیش رویشان خواهد بود.»

روزنامه‌نگاران حاضر نیز ضمن طرح پرسش‌هایی درباره فراخوان اوجالان در ۲۷ فوریه و مفاهیم «جامعه دموکراتیک» و «ادغام دموکراتیک»، تأکید کردند که حمایت مردمی از روند صلح روز به روز افزایش یافته، اما بی‌اعتمادی نسبت به دولت همچنان پابرجاست. آنان همچنین انتقاد کردند که رسانه‌های نزدیک به دولت و بخش عمده رسانه‌های جریان اصلی، زبانی متناسب با روح صلح به کار نمی‌برند و این موضوع در جامعه با نگرانی دنبال می‌شود.