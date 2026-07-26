مجموع تردد زائران اربعین از مرز باشماق به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر رسید

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی با اشاره به آمار ثبت نام زائران اربعین تا ساعت ۱۰:۴۵ روز یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، گفت: تاکنون هفت هزار و ۸۳۵ نفر از زائران کشور که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، مرز باشماق را برای خروج و برگشت از زیارت اربعین برگزیده اند.

وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و ۳۵۱ نفر از مرز باشماق خارج و چهار هزار و ۳۵۲ نفر نیز از این مرز به کشور بازگشته اند که مجموع آن به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر ترد می رسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اطهار کرد: بر اساس آمار سامانه سماح، مجموع ثبت نام زائران اربعین در سراسر کشور نیز تاکنون به یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.

ورمقانی با تأکید بر آمادگی دستگاه های اجرایی استان برای خدمات رسانی به زائران، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده، تردد زائران از مرز بین المللی باشماق در ایام اربعین به صورت روان و ایمن انجام می شود.