۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹

مجموع تردد زائران اربعین از مرز باشماق به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر رسید

مجموع تردد زائران اربعین از مرز باشماق به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر رسید

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: تاکنون ۹ هزار و ۷۰۳ نفر از زائران اربعین حسینی مرز باشماق را برای تردد خود انتخاب کرده اند.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی با اشاره به آمار ثبت نام زائران اربعین تا ساعت ۱۰:۴۵ روز یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، گفت: تاکنون هفت هزار و ۸۳۵ نفر از زائران کشور که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، مرز باشماق را برای خروج و برگشت از زیارت اربعین برگزیده اند.

وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و ۳۵۱ نفر از مرز باشماق خارج و چهار هزار و ۳۵۲ نفر نیز از این مرز به کشور بازگشته اند که مجموع آن به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر ترد می رسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اطهار کرد: بر اساس آمار سامانه سماح، مجموع ثبت نام زائران اربعین در سراسر کشور نیز تاکنون به یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.

ورمقانی با تأکید بر آمادگی دستگاه های اجرایی استان برای خدمات رسانی به زائران، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده، تردد زائران از مرز بین المللی باشماق در ایام اربعین به صورت روان و ایمن انجام می شود.

کد مطلب 2797633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha