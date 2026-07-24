۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

برقراری پروازهای مستقیم اربعین از فرودگاه بین‌المللی ارومیه

برقراری پروازهای مستقیم اربعین از فرودگاه بین‌المللی ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از برقراری ۴ پرواز مستقیم ویژه اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی ارومیه به مقصد نجف اشرف و بالعکس خبر داد.

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات و ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین حسینی، پروازهای مستقیم ارومیه-نجف و بالعکس با همکاری شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایرتور و کاسپین برنامه‌ریزی و اجرا می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور دو پرواز بصورت  رفت و برگشت در مسیر ارومیه–نجف–ارومیه پیش‌بینی کرده است که بر اساس برنامه، این پروازها درروزهای ۷ و ۱۴ مردادماه انجام می شود.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین شرکت هواپیمایی کاسپین نیز دو پرواز بصورت رفت و برگشت در مسیر ارومیه–نجف–ارومیه پیش‌بینی کرده است که بر اساس برنامه، این پروازها در روزهای ۹ و ۱۶ مردادماه انجام خواهد شد.

طهماسبی با تأکید بر آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی ارومیه برای ارائه خدمات به زائران اربعین خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت‌های عملیاتی، خدمات فرودگاهی و هماهنگی‌های لازم برای انجام مطلوب این پروازها فراهم شده است.

 

کد مطلب 2797566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha