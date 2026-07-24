به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات و ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین حسینی، پروازهای مستقیم ارومیه-نجف و بالعکس با همکاری شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایرتور و کاسپین برنامه‌ریزی و اجرا می شود.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور دو پرواز بصورت رفت و برگشت در مسیر ارومیه–نجف–ارومیه پیش‌بینی کرده است که بر اساس برنامه، این پروازها درروزهای ۷ و ۱۴ مردادماه انجام می شود.



مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین شرکت هواپیمایی کاسپین نیز دو پرواز بصورت رفت و برگشت در مسیر ارومیه–نجف–ارومیه پیش‌بینی کرده است که بر اساس برنامه، این پروازها در روزهای ۹ و ۱۶ مردادماه انجام خواهد شد.



طهماسبی با تأکید بر آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی ارومیه برای ارائه خدمات به زائران اربعین خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت‌های عملیاتی، خدمات فرودگاهی و هماهنگی‌های لازم برای انجام مطلوب این پروازها فراهم شده است.



