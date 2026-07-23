به گزارش کردپرس، نشست «مناطق آزاد تجاری و صنعتی سوریه و فضای سرمایه‌گذاری» با حضور عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، قتیبه احمد بدوی، رئیس اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه، و رفعت حصارجیقلی‌اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB)، در آنکارا برگزار شد.

رفعت حصارجیقلی‌اوغلو در این نشست با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور گفت: «ما بر این باوریم که قدرتمندترین تضمین صلح، تجارت است. هرچه ترکیه و سوریه بیشتر با یکدیگر سود ببرند، منطقه ما نیز بیشتر منتفع خواهد شد.»

وی با اشاره به تأسیس شرکت BOMACO با همکاری اتاق تجارت و توسعه اسلامی، TOBB و شرکت بهره‌برداری گمرک و گردشگری ترکیه، گفت این شرکت با هدف توسعه مدیریت مرزها، نوسازی گذرگاه‌های گمرکی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تقویت زیرساخت‌های بین‌المللی لجستیک فعالیت می‌کند و در پی افزایش ارتباطات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است.

حصارجیقلی‌اوغلو افزود تجربه ترکیه در نوسازی گذرگاه‌های مرزی به الگویی موفق تبدیل شده و در این زمینه همکاری نزدیکی با فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع سوریه و اتاق‌های بازرگانی دمشق، حلب و ادلب برقرار شده است.

وی با اشاره به روند بازسازی سوریه گفت: «بازسازی پایدار هر کشور از تولید آغاز می‌شود. بدون تولید اشتغال ایجاد نمی‌شود، بدون اشتغال ثروتی شکل نمی‌گیرد و بدون رفاه نیز دستیابی به ثبات پایدار ممکن نیست. در این روند، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.»

رئیس TOBB با یادآوری مرز مشترک ۹۱۱ کیلومتری دو کشور اظهار داشت ترکیه همواره یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری سوریه بوده است. به گفته او، بیش از ۳۰ هزار شرکت متعلق به شهروندان سوری در ترکیه فعالیت می‌کنند که حدود ۶ هزار واحد از آنها در بخش صنعت تولیدی مشغول هستند و می‌توانند به پلی میان اقتصاد دو کشور تبدیل شوند.

وی همچنین مدل شهرک‌های صنعتی سازمان‌یافته (OSB) در ترکیه را نمونه‌ای موفق برای توسعه صنعتی دانست و گفت این تجربه می‌تواند در سوریه نیز اجرا شود. به گفته او، ایجاد شهرک‌های صنعتی با زیرساخت‌های کامل و محیطی امن، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه رونق تولید را فراهم می‌کند.

حصارجیقلی‌اوغلو همچنین آمادگی TOBB را برای انتقال تجربه در زمینه تقویت اتاق‌های بازرگانی سوریه، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توسعه نظام بانکی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع عبور و مرور در گذرگاه‌های مرزی اعلام کرد.