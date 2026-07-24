غرق شدن مردی ۴۰ ساله در چشمه باباگرگر قروه

فرخ محمدی صبح امروز جمعه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس با بیان اینکه بعد از اعلام خبر غرق شدگی در باباگرگر به مرکز فوریت های ۱۱۵، بلافاصله اکیپ به محل وقوع حادثه اعزام شد، گفت که قبل از رسیدن نیروهای فوریت های پزشکی شهرستان، آمبولانس مرکز دلبران به محل حادثه رفته و عملیات نجات و احیا برای شخص غرق شده را اندام داده بودند.

او با اشاره به اینکه شخص غرق شده هنگام بیرون کشیدن از چشمه علایم حیاتی نداشته، تأکید کرد که همان لحظه نیروهای مرکز دلبران اقدامات احیا را انجام می دهند اما مؤثر نبوده است.

محمدی درباره علت حادثه و اینکه شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه شخص غرق شده برای نجات دو دختربچه داخل آب چشمه شده صحت دارد یا نه؟ چنین پاسخ داد که «ما از آنچه اتفاق افتاده اطلاعی نداریم چون نیروهایمان بعد از بیرون کشیدن متوفی از آب به محل حادثه رسیده بودند و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده را در جریان نیستیم».

او تأکید کرد که شخص غرق شده مردی است به نام قربان رضایی تقریباً ۴۰ ساله اهل طوغان باباگرگر که بعد از انجام اقدامات لازم در محل حادثه، به بیمارستان قروه تحویل داده شد و یک بار دیگر هم در بیمارستان عملیات احیا را انجام دادند اما نتیجه ای نداشته و مرگ او تأیید می شود.

در همین زمینه براساس اطلاعات به دست آمده علت مرگ این شخص هنوز به طور کامل مشخص نشده و پزشکی قانون باید در این زمینه اعلام نظر کند.

در واقع سالانه چندین مورد غرق شدگی در چشمه آب معدنی باباگرگر اتفاق می افتد و متولیان امر هنوز بعد از این همه حوادث تلخ جدای از اینکه مردم نسبت به هشدارها بی تفاوت هستند، اما اقدامی اساسی برای جلوگیری از این موارد ندارند. اقداماتی که شرایط ایمنی برای یک منطقه گردشگری آبی را فراهم کند.

باباگرگر منطقه ای است سیاحتی و زیارتی که سال هاست گرفتار میان اوقاف و گردشگری بوده و علیرغم وعده ها هنوز به مدیریتی واحد نرسیده و از استانداردهای لازم گردشگری هم برخوردار نیست. اینجاست که باید پرسید چند جان عزیز دیگر باید از دست برود تا این منطقه از رها شدگی و بی مدیریتی نجات یابد!؟