گرمای شدید هوا در دیاربکر کودکان را به حوض های آب انداخت + تصاویر

به گزارش کردپرس، موج گرمای شدید در دیاربکر زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس دادههای اداره کل هواشناسی منطقه ۱۵، دمای هوا در این شهر به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید.
به نوشته آناتولی کردی، در پی افزایش دما، بسیاری از شهروندان حضور در محیطهای دارای تهویه و فضاهای سایهدار را ترجیح دادند و خیابانها و معابر شهر در ساعات ظهر تا حد زیادی خلوت شد.
برخی از افرادی که ناچار به تردد در سطح شهر بودند، با ریختن آب بطری روی سر و صورت خود تلاش کردند از شدت گرما بکاهند. شماری دیگر نیز برای خنک شدن به فضاهای سبز و پارکهای شهر رفتند.
در همین حال، تعدادی از کودکان نیز برای فرار از گرما وارد حوض تزئینی پارک آنزله در منطقه سور شدند و در آب به بازی و خنک شدن پرداختند.
حسین جوشکون که به همراه خانوادهاش از آنتالیا برای بازدید از دیاربکر سفر کرده است، با وجود گرمای هوا از دیدن این شهر ابراز رضایت کرد و گفت: «در حال سفر به مناطق جنوبشرق، شرق و دریای سیاه هستیم. هوا بسیار گرم است و حتی برای یک لحظه هم نمیتوانم بطری آب را از خودم دور کنم. با وجود گرمای شدید، دیاربکر بسیار زیباتر از چیزی بود که تصور میکردم.»
از سوی دیگر، علی سعید اوزکال، یکی از کسبه کاروانسرای حسنپاشا در منطقه سور، گفت گرمای هوا در ساعات روز بر فعالیت کسبوکارها تأثیر منفی گذاشته است.
او افزود: «مشتریان بیشتر در ساعات عصر و شب به بازار میآیند و به همین دلیل مغازهها را تا پاسی از شب باز نگه میداریم. مردم به دلیل گرمای شدید در طول روز کمتر از خانه خارج میشوند. با اینکه به این هوا عادت داریم، باز هم گرما آزاردهنده است.»
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