به گزارش کردپرس، بنیاد امدادرسانی و حقوق بشر ترکیه ( İHH ) اعلام کرد کارگاه خیاطی این نهاد که در سال ۲۰۲۴ در شهر اعزاز تأسیس شده، با هدف ایجاد فرصت شغلی برای زنانی که همسران خود را در جنگ داخلی سوریه از دست داده‌اند و همچنین تأمین پوشاک رایگان برای خانواده‌های نیازمند فعالیت می‌کند. بر اساس اعلام این بنیاد، در حال حاضر ۳۲ زن در این کارگاه مشغول به کار هستند و لباس‌های تولیدی آن از طریق فروشگاه‌های خیریه İHH در شش شهر سوریه به‌صورت رایگان میان جنگ‌زدگان و خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود. مصطفی اینجه ، از مسئولان واحد پروژه‌های İHH، گفت پارچه‌های مورد استفاده در این کارگاه از سوی خیرین در ترکیه اهدا می‌شود و لباس‌های تولیدشده نیز همراه با پوشاک ارسالی از ترکیه در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به پیامدهای جنگ داخلی سوریه اظهار داشت: «سوریه ۱۴ سال جنگ سخت را پشت سر گذاشته است. در نتیجه این جنگ، بسیاری از زنان همسران خود را از دست داده‌اند و شمار زیادی از کودکان نیز بی‌پدر شده‌اند. هدف ما این بود که زنان بی‌سرپرست علاوه بر یادگیری یک حرفه، بتوانند دوباره روی پای خود بایستند.»

اینجه افزود هنگام پذیرش متقاضیان، داشتن مهارت خیاطی ملاک نبوده و اولویت با زنانی بوده است که پس از فوت همسر، مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند. به گفته وی، این زنان در سه ماه نخست آموزش دیده و سپس بر اساس توانایی‌هایشان در بخش‌های مختلف از جمله کار با چرخ خیاطی، برش پارچه، اتوکشی و طراحی الگو مشغول به کار شده‌اند.

وی همچنین از گسترش این طرح در مناطق مختلف سوریه خبر داد و گفت در سال ۲۰۲۶ یک فروشگاه خیریه در اردوگاه یرموک برای آوارگان فلسطینی و همچنین فروشگاهی دیگر در شهر درعا راه‌اندازی شده است. به گفته او، پروژه مشابهی نیز در شهر قنیطره، در نزدیکی بلندی‌های جولان، در حال اجرا است.

مصطفی اینجه با بیان اینکه محصولات تولیدشده در این کارگاه‌ها و همچنین پوشاک اهدایی از ترکیه از طریق فروشگاه‌های خیریه توزیع می‌شود، گفت سالانه حدود دو میلیون نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.