به گزارش کردپرس، احمد نصرالهی افزود: این رقابت‌ها به همت هیئت بدنسازی و پرورش‌اندام شهرستان بوکان و با حضور ورزشکاران استان‌های شمال‌غرب کشور(آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و اردبیل)در مجموعه ورزشی وحدت، سالن سه‌هزارنفری میلاد نور برگزار خواهد شد.



نصرالهی در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه مسابقات، رقابت‌های زنان صبح روز پنج‌شنبه ۸ مرداد و مسابقات مردان صبح روز جمعه ۹ مرداد برگزار می‌شود. ثبت‌نام و وزن‌کشی زنان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح روز نخست و وزن‌کشی مردان نیز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ همان روز انجام خواهد شد.



او بیان کرد:این مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان و در اوزان مختلف برگزار می‌شود.