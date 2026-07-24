به گزارش کردپرس، احمد نصرالهی افزود: این رقابتها به همت هیئت بدنسازی و پرورشاندام شهرستان بوکان و با حضور ورزشکاران استانهای شمالغرب کشور(آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و اردبیل)در مجموعه ورزشی وحدت، سالن سههزارنفری میلاد نور برگزار خواهد شد.
نصرالهی در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه مسابقات، رقابتهای زنان صبح روز پنجشنبه ۸ مرداد و مسابقات مردان صبح روز جمعه ۹ مرداد برگزار میشود. ثبتنام و وزنکشی زنان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح روز نخست و وزنکشی مردان نیز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ همان روز انجام خواهد شد.
او بیان کرد:این مسابقات در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان و در اوزان مختلف برگزار میشود.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: مسابقات قهرمانی مچاندازی شمالغرب کشور در دو بخش مردان و زنان روزهای ۸ و ۹ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بوکان برگزار میشود.
به گزارش کردپرس، احمد نصرالهی افزود: این رقابتها به همت هیئت بدنسازی و پرورشاندام شهرستان بوکان و با حضور ورزشکاران استانهای شمالغرب کشور(آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و اردبیل)در مجموعه ورزشی وحدت، سالن سههزارنفری میلاد نور برگزار خواهد شد.
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