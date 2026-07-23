وزیر پیشین کشور عراق به ریاست دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب شد

به گزارش کردپرس، عبدالامیر الشمری، وزیر پیشین کشور عراق، به عنوان رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور منصوب و فعالیت خود را آغاز کرد.

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، امروز در دیدار با الشمری، آغاز به کار وی در این سمت را به صورت رسمی تبریک گفت.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق که همزمان فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست، از زمان آغاز به کار دولت خود تغییراتی را در مناصب امنیتی اعمال کرده است. او برخی مسئولان را از سمت‌هایشان کنار گذاشته و تعدادی از آنان را در مسئولیت‌های جدیدی به کار گرفته است. از جمله این افراد، قاسم الاعرجی است که پس از کنار رفتن از سمت مشاور امنیت ملی، به عنوان مشاور نخست‌وزیر در امور امنیتی منصوب شد.

وزارت کشور عراق که بر اساس توافقات سیاسی در سهمیه جریان‌های شیعه قرار دارد، همچنان یکی از ۹ وزارتخانه کابینه علی الزیدی است که وزیر آن تعیین نشده است. این وزارتخانه محل اختلاف میان جریان‌های شیعی است؛ ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی خواهان تصدی این وزارتخانه است و دیگر جریان‌های شیعه نیز برای در اختیار گرفتن آن رقابت می‌کنند.