به گزارش کردپرس؛ این توافق مهم می‌تواند مسیر اتصال ریلی ایران به عراق را وارد مرحله تازه‌ای کند و نقش مرز بین‌المللی خسروی را در مناسبات اقتصادی، تجاری، مسافری و زیارتی دو کشور پررنگ‌تر سازد.

اتصال شبکه ریلی کرمانشاه به بغداد از طریق مرز خسروی، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای استان کرمانشاه دنبال می‌شود؛ مسیری که با تکمیل راه‌آهن کرمانشاه - خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر، امکان پیوند ریلی ایران با شبکه حمل‌ونقل عراق را فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت راهبردی این مسیر، گفت: مسیر کرمانشاه - خسروی یکی از قدیمی‌ترین کریدورهای تجاری، مسافری و زیارتی غرب کشور است و اتصال آن به خط ریلی عراق، یک تحول مهم در توسعه منطقه و افزایش نقش ایران در ارتباطات ریلی با کشور همسایه خواهد بود.

توافق ریلی خسروی - بغداد، نقطه اتصال دو کشور در مسیر توسعه؛ مرزی که می‌تواند به دروازه ریلی غرب ایران تبدیل شود.