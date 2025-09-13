هیچ مانعی برای آزادی عبدالله اوجالان وجود ندارد؛ حق امید باید اجرا شود

به گزارش کردپرس، پس از گذشت ۱۱ سال از حکم نقض دادگاه حقوق بشر اروپا درباره حبس بدون امکان آزادی عبدالله اوجالان، موضوع «حق امید» بار دیگر به دستور کار شورای وزاری اروپا بازگشته است. انجمن وکلای آزادی (ÖHD) (یا انجمن حقوق دانان آزادی) اعلام کرد پیش از نشست ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر کمیته وزرای شورای اروپا، در همه شعب خود بیانیه خواهد داد و روز ۱۴ سپتامبر در آمد تجمعی گسترده برگزار می‌کند. محی الدین موغوچ، رئیس شعبه آمد ÖHD، با اشاره به اینکه «حق امید» نه تنها برای اوجالان بلکه برای دیگر زندانیان نیز حیاتی است، گفت: «این حق باید فوری اجرایی شود، چرا که کلید صلح و دموکراسی در گرو پایان دادن به سیاست حبس ابد بدون آزادی است.»

کمیته وزرای شورای اروپا قرار است در نشست ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر موضوع «حق امید» را بررسی کند. انجمن وکلای آزادی (ÖHD) پیش از برگزاری این نشست در همه شعب خود بیانیه خواهد داد و در آمد نیز روز ۱۴ سپتامبر ساعت ۱۷:۰۰ مقابل «AZC Plaza» تجمعی مردمی برگزار می‌کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ حکم به نقض حقوق عبدالله اوجالان داده بود، زیرا وی بدون امکان آزادی مشمول حبس ابد تشدید شده شده است. با این حال طی ۱۱ سال گذشته هیچ اصلاحی در قوانین ترکیه صورت نگرفته و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

محی الدین موغوچ، رئیس شعبه آمد انجمن وکلای آزادی در گفتگو با مزوپوتامیا، با اشاره به این‌که «هیچ مانعی برای اجرای حق امید وجود ندارد» گفت: «اگر آقای اوجالان فراخوان می‌دهد، چرا نباید به مجلس بیاید و سخن بگوید یا آزادی فیزیکی‌اش تأمین شود؟ این حق باید هرچه سریع‌تر اجرا شود تا شرایط صلح، جامعه دموکراتیک و همزیستی فراهم گردد.»

او تأکید کرد که «حق امید» تنها به اوجالان محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از زندانیان محکوم به حبس ابد نیز از این حق محروم هستند: «فشار و انزوایی که بر اوجالان اعمال می‌شود، مستقیماً بر دیگر زندانیان هم اثر می‌گذارد. همان‌طور که تشدید حصر در امرالی به الگو برای دیگر زندان‌ها بدل شد، اجرای حق امید در مورد اوجالان نیز می‌تواند به نفع تمام زندانیان مشابه باشد.»

موغوچ همچنین کمیته وزرای شورای اروپا را به کم‌کاری متهم کرد و گفت: «با وجود حکم نقض دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه همچنان این تصمیم را اجرا نکرده است. کمیته باید به صراحت اعلام کند که ترکیه به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست. اگر این روند ادامه یابد، باید عضویت یا روابط ترکیه در اتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار گیرد. عدم اجرای حکم دیوان خود یک نقض آشکار دیگر است.»

او با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» خاطرنشان کرد: «این روند را آقای اوجالان آغاز کرد. او مسئولیت را پذیرفت، خواستار انحلال مبارزه مسلحانه شد و مردم کرد را به پیروی از آن فراخواند. بنابراین، او یکی از بازیگران اصلی این روند است. با وجود این، کمیسیون مجلس نه با او دیدار می‌کند و نه دولت اجازه می‌دهد حق امید او اعمال شود.»

موغوچ افزود: «اگر حق امید اجرا شود، انزوای امرالی نیز پایان خواهد یافت. اجرای این حق نه تنها به آزادی اوجالان، بلکه به برقراری صلح و دموکراسی در ترکیه کمک می‌کند.» او در پایان همه گروه‌ها و نهادهای مدنی را به شرکت در تجمع ۱۴ سپتامبر در آمد فراخواند.