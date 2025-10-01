اوجالان نیازی به دیدار با کمیسیون ندارد/ در ترکیه هیچ زبانی جز ترکی رسمی نمی شود

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با بیان مواضع تازه خود در قبال روند جدید صلح در این کشور، شروط جدیدی مطرح کرده و بخشی از خواستههای کُردها را رد کرد. این اظهارات او، بهویژه در آستانه آغاز دوره جدید فعالیت مجلس ترکیه در اول اکتبر ۲۰۲۵، تردیدهای زیادی درباره آینده این روند برانگیخته است.
کورتولموش در گفتوگو با روزنامه حریت تصریح کرد: «ابتدا باید PKK سلاح زمین بگذارد و خود را (به معنای واقعی) منحل کند. پس از آن، دم پارتی باید به فراخوان عبدالله اوجالان برای ترک مبارزه مسلحانه پایبند باشد. سپس است که میتوان با اصلاح برخی قوانین و ایجاد بستر حقوقی لازم، فرآیند صلح را پیش برد.»
او در مورد درخواست مداوم دم پاتری و جریانهای سیاسی کُردی برای اعزام کمیسیون پارلمانی به امرالی و شنیدن دیدگاههای عبدالله اوجالان، گفت: «خود او تاکنون نظرات و پیشنهادهایش را به هیأت امرالی و وکلایش منتقل کرده است، چرا باید کمیسیون به دیدار او برود؟ اگر سه نفر از پنج عضو کمیسیون موافقت کنند، میتوان هیأتی را به امرالی اعزام کرد.»
کورتولموش بار دیگر تأکید کرد که در ترکیه هیچ زبانی جز زبان ترکی نمیتواند زبان رسمی باشد و حتی بحثی در این باره «محل اعراب ندارد». او با این حال افزود: «اما سخن گفتن به زبان مادری، مانند شیر مادر، برای همه حلال است.»
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» یک کمیسیون قانونگذاری نیست، بلکه تنها میتواند طرحهایی به مجلس ارائه کند. او گفت: «نظارت بر اینکه آیا واقعاً نیروهای مسلح سلاح را تحویل دادهاند یا نه، یا اینکه آیا تحولات سوریه خطری برای ترکیه ایجاد میکند یا نه، وظیفه دستگاههای امنیتی و دولت است، نه کمیسیون پارلمانی.»
کورتولموش همچنین به نیاز جدی به اصلاحات قانونی اشاره کرد و گفت باید قوانینی تدوین شود که زمینه بازگشت کسانی که سلاح زمین گذاشتهاند را فراهم کند، برای زندانیان و تبعیدیان راهحل قانونی بیابد، قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم و آیین دادرسی کیفری را اصلاح کند و تغییرات لازم در قوانین اجرایی صورت گیرد.
گفتنی است، اظهارات رئیس قوه مقننه ترکیه در حالی مطرح میشود که تاکنون کمیسیون پارلمانی دوازده نشست برگزار کرده اما بیشتر نقش شنونده داشته و اقدام عملی در زمینه اصلاحات قانونی انجام نداده است. این وضعیت موجب شده بسیاری این کمیسیون را صرفاً یک گوش برای شنیدن بدانند، نه نهادی مؤثر.
از سوی دیگر، خواستههای اصلی جریانهای کُردی همچنان پابرجاست: از جمله اعطای «حق امید» به عبدالله اوجالان برای آزادی مشروط، آموزش به زبان کُردی، آزادی صلاحالدین دمیرتاش و سایر زندانیان سیاسی، آزادی بیماران در بند، و پایان دادن به انتصاب قَیّمهای دولتی بر شهرداریها.
همزمان سزایی تملی، رئیس فراکسیون دم پارتی در مجلس، در نشست خبری جداگانهای بر ضرورت اصلاحات حقوقی و قانونی تأکید کرده و گفته است: «باید تضمین حقوقی برای کسانی که سلاح زمین گذاشتهاند فراهم شود، حقوق سیاسیشان بازگردانده شود و اجرای قوانین اصلاح شود. همچنین باید زندانیان سیاسی بهویژه صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ آزاد شوند. اینها خواستههای اصلی ماست.»
تملی افزوده: «در نهایت نباید فراموش کرد که پایه اصلی این روند (روند جدید صلح) زندان امرالی است. گفتوگو با شخص اوجالان باید بلافاصله ممکن شود، چراکه او بازیگر اصلی این روند است و شنیدن صدای او میتواند فرآیند را شتاب ببخشد.»
