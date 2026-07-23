حمایت ۵۰۰ میلیون تومانی بانک مهر ایران از باشگاه آبیدر سنندج

به گزارش کرد پرس، در نشستی که روز پنجشنبه اول مردادماه در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی آبیدر سنندج برگزار شد، تفاهمنامه همکاری میان باشگاه آبیدر و بانک قرضالحسنه مهر ایران استان کردستان به امضا رسید و این بانک مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به منظور حمایت از فعالیتهای باشگاه اختصاص داد.
مدیرعامل باشگاه آبیدر سنندج در این نشست با قدردانی از حمایت بانک قرضالحسنه مهر ایران، اظهار کرد: باشگاه آبیدر از سال ۱۳۹۱ تاکنون بدون برخورداری از بودجههای دولتی و تنها با اتکا به ظرفیتهای مردمی و کمپین حامیان مالی فعالیت کرده و توانسته است جایگاه خود را در فوتبال کشور حفظ کند.
فرشید جهانبین با اشاره به فعالیتهای باشگاه در سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۳ با صرف بیش از ۱۲ میلیارد تومان، چهار تیم را در لیگهای مختلف کشور راهی مسابقات کردیم و با وجود محدودیتهای مالی، نتایج ارزشمندی از جمله کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر جوانان، معرفی چند بازیکن به اردوهای تیمهای ملی و انتقال سه بازیکن به باشگاههای مطرح کشور به دست آمد.
وی با انتقاد از کمبود حمایتهای مالی، گفت: با وجود موفقیتهای باشگاه، حمایت شایستهای از این ظرفیت ورزشی صورت نگرفته است. حتی وعدههای برخی مسئولان و نمایندگان مجلس برای کمک به باشگاه نیز تاکنون عملی نشده، در حالی که در استانهای همجوار حمایتهای مؤثرتری از فوتبال انجام میشود.
مدیرعامل آبیدر ادامه داد: بالاترین قرارداد بازیکنان ما در فصل گذشته ۱۵۰ میلیون تومان بود، در حالی که این رقم در برخی استانهای همجوار به حدود ۶۰۰ میلیون تومان میرسد و این اختلاف، رقابت را برای باشگاههای کردستان دشوار کرده است.
مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان کردستان نیز در این نشست با تشریح رویکرد مسئولیت اجتماعی این بانک، بیان کرد: به دلیل ملاحظات شرعی، منابع حاصل از جرایم دیرکرد اقساط را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی هزینه میکنیم و پس از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای حمایت از افراد کمبرخوردار، امروز نیز ۵۰۰ میلیون تومان به باشگاه آبیدر اختصاص دادیم.
گرامیپرور یادآور شد: این اقدام برای دیده شدن نیست، بلکه انجام یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی است. باشگاه آبیدر با تکیه بر ظرفیتهای مردمی برای جوانان استان فرصتآفرینی کرده و حمایت از چنین مجموعهای را وظیفه خود میدانیم.
سرمربی باشگاه آبیدر سنندج نیز با استقبال از این اقدام، اظهار کرد: سالها در انتظار حمایت مؤثر از فوتبال استان بودیم. این حمایت میتواند انگیزهای برای ادامه مسیر و تقویت فعالیتهای باشگاه در حوزه استعدادیابی و پرورش جوانان باشد.
باشگاه فرهنگی ورزشی آبیدر سنندج طی سالهای گذشته با مدیریت فرشید جهانبین، همراهی صدیق هنرآوازی و هدایت فنی رضا مجیدی و با اتکا به حمایتهای مردمی، فعالیت خود را بدون بهرهمندی از بودجههای دولتی ادامه داده و همچنان یکی از مهمترین پایگاههای استعدادیابی و توسعه فوتبال پایه در استان کردستان به شمار میرود.
حمایت بانک قرضالحسنه مهر ایران از باشگاه آبیدر، نمونهای از ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه ورزش است؛ اقدامی که میتواند الگویی برای مشارکت سایر بانکها، بنگاههای اقتصادی، صنایع و معادن در حمایت از ظرفیتهای ورزشی و جوانان استان کردستان باشد.
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