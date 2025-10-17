آکین بیردال: هیأتی از کمیسیون صلح باید فوراً به امرالی برود

به گزارش کردپرس، در ادامهی روند موسوم به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» که با فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه آغاز شد، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه پانزدهمین نشست خود را برگزار کرد. اما برنداشتن گامهای ملموس در این مرحله باعث انتقاد و درخواستهای فزاینده برای دیدار اعضای کمیسیون با عبدالله اوجالان در امرالی شده است.
آکین بیردال، رئیس افتخاری انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD)، اعلام کرد افراد و گروههای مختلف جامعه تاکنون پروندهها و گزارشهای مهمی را به این کمیسیون ارائه کردهاند. او یادآور شد که راهکارهای متعددی برای حل دموکراتیک و مسالمتآمیز مسئله کرد وجود دارد و افزود: «برای گامهای بعدی، ایجاد ضمانت حقوقی برای کمیسیون ضروری است. اینکه هنوز چنین تضمینی فراهم نشده یک کاستی بزرگ است. کمیسیون باید به آمد برود، با مردم، مادران صلح و نهادهای دموکراتیک گفتوگو کند و به واقعیتهای میدانی گوش دهد.»
کانال صلح و شفافیت روند
بیردال با اشاره به امکان ایجاد یک «کانال صلح» رسانهای، گفت اگر کمیسیون میخواست، میتوانست یک شبکه تلویزیونی ویژه صلح راهاندازی کند تا اطلاعات، دیدگاهها و تجربیات شفاف با مردم در میان گذاشته شود. او افزود چنین اقدامی میتوانست از تنشها و مخالفتها بکاهد.
او همچنین خواستار اصلاح فوری قوانین بازدارنده مانند قانون مبارزه با ترور (TMK) و قوانین کیفری شد تا فضای گفتوگو و بازنگری تاریخی فراهم شود: «بدون بازنگری گذشته، صلح شرافتمندانهای شکل نمیگیرد. قوانین جدید باید حامی روند صلح باشند، نه مانع آن.»
ضرورت اقدام سریع و پایان دادن به تأخیر
او تأکید کرد که تداوم حبس زندانیان سیاسی مانع تحقق صلح در جامعه است و گفت: «اصرار دولت بر برنداشتن گامهای ملموس، گروههای مخالف روند را تشویق و جسور میکند. نمیتوان این روند را به مرور زمان واگذار کرد؛ باید زیرکمیسیونهای فعال شکل بگیرد و قوانین لازم از دل آن بیرون آید.»
درخواست برای پایان حصر و دیدار با اوجالان
بیردال با یادآوری احکام دادگاه حقوق بشر اروپا درباره «حق امید» و حتی اظهارات اخیر دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، گفت: «باید این سخنان به عمل تبدیل شود. هیأتی از کمیسیون باید فوراً به امرالی برود و با اوجالان دیدار کند. اما این دیدار فقط محدود به اعضای کمیسیون نباشد؛ نمایندگان احزاب سیاسی و مدافعان حقوق بشر هم باید در این هیأت حضور داشته باشند. ما نیز میخواهیم به امرالی برویم و با آقای اوجالان مشورت کنیم.»
او تأکید کرد که رفع حصر از اوجالان و گفتوگوهای مستقیم میتواند جهت روند صلح را مشخص کند: «اگر قرار است این روند درمانی برای بحران باشد، باید به شکلی جامع دیده شود. باید کمیسیونهای قانونی شکل بگیرد تا زمینهی ادغام اجتماعی و سیاسی زندانیان و افراد مسلح سابق فراهم شود.»
