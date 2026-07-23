فاتح بادپروا دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان شد

به گزارش کرد پرس، در حکم اتابک نادری، بر برگزاری جشنواره ای اثرگذار و متناسب با نیازهای امروز جامعه، تقویت ارتباط مستقیم تئاتر خیابانی با مردم، بهره گیری از ظرفیت هنر برای پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی، توسعه همکاری با دستگاه های اجرایی استان و ارتقای جایگاه بین المللی جشنواره مریوان تأکید شده است.

همچنین استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری منطقه و کشور برای اعتلای تئاتر خیابانی و برگزاری هرچه موفق تر این رویداد از دیگر محورهای این حکم عنوان شده است.

فاتح بادپروا پیش از این نیز دبیری چند دوره از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را بر عهده داشته است.