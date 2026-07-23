سرهنگ بازنشسته ارتش در حادثه سقوط بالگرد در آنکارا جان باخت + فیلم

به گزارش کردپرس، یک فروند بالگرد آموزشی از نوع R-44 صبح امروز در محله تمِلی در منطقه شهرداری سینجان در استان آنکارا، به دلایلی که هنوز مشخص نشده، در زمین‌های اطراف جاده آنکارا–اسکی‌شهر سقوط کرد.

در پی این حادثه، نیروهای ژاندارمری، آتش‌نشانی و اورژانس به محل اعزام شدند. استانداری آنکارا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این سانحه ساعت ۱۰:۰۲ رخ داده و دو سرنشین بالگرد پس از سقوط به صورت مجروح از آن خارج شده‌اند. یکی از مجروحان با آمبولانس زمینی و دیگری با بالگرد اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

ساعاتی بعد، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد یاسا اوزدن باکال، سرهنگ بازنشسته و خلبان مربی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

او همچنین از ادامه درمان سرگرد بیلگه هان قورت‌اوغلو، از کارکنان نیروی هوایی ترکیه، خبر داد و برای او آرزوی بهبودی کرد.

وزیر دادگستری افزود دادستانی غرب آنکارا برای بررسی ابعاد حادثه، یک معاون دادستان کل و دو دادستان را مأمور رسیدگی به پرونده کرده و تحقیقات قضایی با دقت ادامه دارد.

دادستانی غرب آنکارا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی صحنه حادثه آغاز شده و کارشناسان فنی مأمور تهیه گزارش تخصصی درباره علت سقوط شده‌اند. به گفته این نهاد، تمامی ابعاد سانحه در دست بررسی است.

در پی این حادثه، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، برهان‌الدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری، و شماری از وزیران دولت با انتشار پیام‌هایی، جان‌باختن خلبان بازنشسته یاسا اوزدن باکال را تسلیت گفته و برای سرگرد بیلگه هان قورت‌اوغلو آرزوی سلامتی کردند.